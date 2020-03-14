Лукашенко о Дне Конституции: этот праздник стал символом свободы и независимости белорусского народа

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник День Конституции стал символом свободы и независимости белорусского народа, многовекового пути развития государства и общества. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю Дня Конституции, который ежегодно отмечается 15 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Преемственность национальных правовых традиций, использование лучших достижений мирового законодательного опыта нашли отражение в Конституции. Ее принятие определило главные цели нашей новейшей истории. Истории, в которой права и свободы граждан приобретают приоритетное значение, а люди и справедливое к ним отношение становятся главной ценностью", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что соблюдение норм Основного закона обеспечивает слаженную и эффективную работу всех ветвей власти, согласие в обществе, построение конкурентоспособной экономики, проведение эффективной социальной политики, направленной на создание благоприятных условий для достойного развития каждого человека.

Президент пожелал соотечественникам крепкого здоровья и счастья, а суверенной Беларуси - мира и процветания.

Поздравление Президента с Днем Конституции

Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции!

Этот праздник стал символом свободы и независимости белорусского народа, многовекового пути развития государства и общества на нашей земле.

Преемственность национальных правовых традиций, использование лучших достижений мирового законодательного опыта нашли отражение в Конституции. Ее принятие определило главные цели нашей новейшей истории. Истории, в которой права и свободы граждан приобретают приоритетное значение, а люди и справедливое к ним отношение становятся главной ценностью.

Соблюдая нормы Основного закона, мы обеспечиваем слаженную и эффективную работу всех ветвей власти, согласие в обществе, построение конкурентоспособной экономики, проведение эффективной социальной политики, направленной на создание благоприятных условий для достойного развития каждого человека.

Желаю всем крепкого здоровья и счастья, а нашей суверенной Беларуси - мира и процветания.

Александр Лукашенко.-0-