Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и России: еще один важный шаг к укреплению сотрудничества

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает значимость межрегионального взаимодействия в развитии белорусско-российского сотрудничества. Об этом глава государства заявил сегодня в своем выступлении на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшний саммит важен для Союзного государства как продолжение диалога, который мы с Президентом Российской Федерации начали во время встречи в Сочи в сентябре текущего года. Это еще один важный шаг к укреплению добрососедства и развитию сотрудничества между нашими братскими народами", - сказал Президент.

Он отметил, что формат такого регионального взаимодействия весьма эффективен. За 6 лет подписано более 300 соглашений, заключено контрактов на сумму свыше $2 млрд. "Это большой вклад в развитие социально-экономического потенциала Беларуси и России. Уверен, нынешний саммит по всем позициям не уступит предыдущим", - сказал Александр Лукашенко.

"История подтверждает, что только вместе, сообща нам удается добиваться значимых результатов", - акцентировал внимание глава государства.-0-

Лукашенко: в Беларуси и России трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне "По праву гордимся тем, что белорусы и россияне вместе с другими народами СССР внесли решающий вклад в Победу над фашизмом. Поэтому мы сегодня вспоминаем святое для всех нас событие - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко: фальсификация истории - реальная угроза стабильности общества "Мы не можем спокойно наблюдать за попытками отдельных стран переписать историю, умаляя подвиг советского народа, ставя под сомнение решающий вклад Советского Союза в Победу над фашистской Германией и ее союзниками", - подчеркнул белорусский лидер.