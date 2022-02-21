Лукашенко о Генпрокуратуре: вижу не просто исполнителей, а людей, которые генерируют великие идеи

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает качественный состав сотрудников Генеральной прокуратуры. Об этом он заявил сегодня на торжественном мероприятии, где прокурорским работникам были вручены госнаграды, а также передано Знамя прокуратуры Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас я вижу не просто исполнителей, сосредоточенных в Генеральной прокуратуре, а людей, которые генерируют великие идеи. Одна из последних ваших идей (крайних, не последняя, думаю) - это расследование преступлений фашистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Это трудно переоценить. Это весьма важно. Запомните: это важно для всех тех, кто сегодня руководит страной и носит погоны", - отметил белорусский лидер.

"Мы раньше, вы чуть позже - молодые - уйдем из этой жизни. Но мы всегда должны думать, что мы оставим после себя", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Президент отметил важность сохранить память о тех далеких временах. Особая роль в этом плане возложена на людей старшего поколения. "В этом зале нет ни одного человека, который прошел бы через те события. Но мы это знаем, потому что мы ближе были к тем зверствам, к нашей Победе. Мы видели и знали людей, которые принесли нам эту Победу. И нашим детям, новому поколению, мы должны это оформить и, что называется, положить на стол. Вот - смотрите, что было, чтобы вы ценили, чтобы ни в коем случае не провоцировали народ и не были причиной тех столкновений и, не дай бог, войны в современное время", - сказал глава государства.

"Поэтому, - продолжил он, - в музей Великой Отечественной войны надо приводить молодежь, детей и показывать, что было. И задавать им, некоторым, вопрос: "Вы этого хотите?" - отметил белорусский лидер.

"Война - это страшно. Ни я, ни вы не пережили, слава богу, это страшное событие", - добавил глава государства.

Резюмируя, Александр Лукашенко подчеркнул, что генеральному прокурору Андрею Шведу есть с кем работать в плане кадрового состава: "Спасибо вам огромное за то, что вы по-настоящему начали руководить, я очень хотел бы, самой лучшей прокуратурой нашей современности".-0-

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