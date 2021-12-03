Лукашенко о главной задаче в экономике: сохранить нынешний уровень защищенности населения и понизить инфляцию

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу перед правительством и экономическим блоком страны в предстоящем году сохранить нынешний уровень защищенности населения, снизив инфляцию. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны.

"Вот что я от правительства хочу видеть в будущем году: сохраните вот этот уровень защищенности населения. Вот что есть в этом году, надо сохранить. И чуть-чуть понизить инфляцию. Это вместе с Каллауром (председатель правления Нацбанка Павел Каллаур. - Прим. БЕЛТА). Все. Я больше от вас не требую в этой ситуации", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, дело даже не в санкциях. "Вы видите, что опять в связи с этим омикроном (новый распространяющийся штамм COVID-19. - Прим. БЕЛТА), пандемией начала опускаться мировая экономика. Мы же не великаны, как Америка или Китай. Ясно, что если мировая экономика опускается, она будет в эту воронку затягивать прежде всего и Беларусь. Будет трудно рассчитывать на какие-то огромные прорывы, показатели там, "ВВП 7% дадим или выше мирового". Мы реалисты. Поэтому главная наша задача - уровень этого года сохранить", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что этот уровень в Беларуси хоть и относительно невысокий, но достаточный для того, чтобы жить. "Жить можно. Только надо и людям шевелиться немножко. Как я уже говорил, раздевайтесь и начинайте работать. Ну если еще немножко добавите (речь о результатах социально-экономического развития. - Прим. БЕЛТА), ну тогда - герои", - сказал Президент.

Как доложил на совещании премьер-министр Роман Головченко, в текущем году экономика страны функционирует в жестких условиях нарастающего внешнего санкционного давления. Заметное влияние оказывают на деловую активность также ограничения, связанные с пандемией COVID-19. "Не в нашей стране, а в целом в мировой экономике", - уточнил он.

Тем не менее в этих непростых условиях экономика Беларуси демонстрирует устойчивость к существующим и возникающим новым экономическим и политическим вызовам и угрозам. "Из 6 важнейших параметров прогноза выполнено 4. Главное - выполняется целевая задача, определенная главой государства на текущий год, - это повышение уровня благосостояния населения на основе сбалансированного экономического роста", - заявил премьер.

По его словам, стабильно и эффективно функционируют предприятия, бизнес, государственные и коммерческие учреждения, выполняются все социальные обязательства и гарантии государства. Численность занятых в экономике сохранена. Уровень безработицы находится в прогнозном коридоре.

"Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 2,6%. Реальная зарплата (то есть с поправкой на инфляцию) - на 4,8% выше уровня прошлого года", - доложил Роман Головченко.

Он отметил, что в реальном секторе экономики рост зарплаты обеспечен исключительно ростом производительности труда. "То есть деньги эти заработаны", - подчеркнул премьер-министр.

Что касается бюджетной сферы, то там номинальная зарплата выросла на 14,8%, а реальный рост с корректировкой на инфляцию, - на 5,1%.

Выполняется также поручение выдерживать соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране на уровне 80%. "Имеем даже немного больше. Зарплата врачей и учителей уже составляет 156% и 81% к среднему уровню по стране соответственно", - доложил Роман Головченко.

В целом, подчеркнул он, экономика развивается на качественной и сбалансированной основе.-0-