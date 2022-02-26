Лукашенко о готовности содействовать миру в Украине: дверь открыта в любом месте, хоть во Дворце Независимости

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова предоставить площадку для мирных переговоров по урегулированию конфликта в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вот сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку", - сказал глава государства.
"В первый день я предложил (площадку для переговоров. - Прим. БЕЛТА). Они должны были приехать завтра. Владимир Путин мне позвонил и сказал… Ну там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку. Слушайте, Киев фактически окружен, а они разглагольствуют. Люди гибнут, а они еще разглагольствуют! Но позицию Президента России вы вчера слышали, она озвучена. Он со мной разговаривал на эту тему. Я ему сказал: пожалуйста, деверь открыта - в любом месте, хоть во Дворце Независимости. Обеспечим все: встретим, скажем, покажем, расскажем. И полная безопасность. Приезжайте", - заявил Александр Лукашенко.
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