Лукашенко о климатических изменениях: где-то выиграем, где-то проиграем, если быстро не развернемся

Новости темы "Рабочие поездки Президента"
14 февраля, Светлогорск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с работниками завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК, ответил на вопрос о климатических изменениях, которые, очевидно, затронули и Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.
"Где-то выиграем, где-то проиграем, если быстро не развернемся", - считает белорусский лидер.
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"Климат поменялся. Мы уже убедились однозначно. Значит, надо возделывать то, что возделывает Украина, - отметил глава государства. - Разберитесь в деталях - и незамедлительно надо реализовывать".