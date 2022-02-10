Лукашенко о Кодексе об образовании: это не конец, надо видеть наперед

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что принятие недавно обновленного Кодекса об образовании является лишь крупным шагом на пути совершенствования образовательной сферы, но отнюдь не завершает этот процесс. Об этом он сказал сегодня при назначении Андрея Иванца на пост министра образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас Кодекс об образовании приняли. Я хочу, чтобы вы понимали, что это просто еще один крупный шаг в попытке усовершенствовать систему образования. Но ни в коем случае это не какой-то конец. Что все, на этом точка, можно отдыхать и реализовывать этот кодекс. Да, надо реализовывать. Но уже сегодня надо видеть: а завтра что сделаем для образования? Это ваша главная задача - видеть наперед", - сказал глава государства.

Как сообщалось БЕЛТА, ранее в январе Президент подписал закон, которым утверждается новая редакция Кодекса об образовании. Законом определяются основы государственной политики в сфере образования, закрепляются положения, направленные на повышение эффективности, качества и доступности образования, с учетом тенденций развития современного образовательного пространства и практики применения действующего кодекса.

В частности, в новой редакции кодекса предусматривается всеобщее получение общего среднего образования (в настоящее время общего базового образования), проведение итоговой аттестации по завершении общего среднего образования по отдельным учебным предметам в виде централизованного экзамена. Порядок его проведения будет утвержден Министерством образования.

Кроме того, расширяется сфера применения целевой подготовки для организаций, расположенных не только в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, но и в иных населенных пунктах, предусматривается функционирование на уровне профессионально-технического и среднего специального образования колледжей, на уровне высшего образования - университетов, академий и институтов.

Дистанционное обучение в кодексе закрепляется как самостоятельная форма получения образования, устанавливается возможность реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия между учреждениями образования.

По отдельным техническим и медицинским специальностям вводится специальное высшее образование. Появляется новый вид дополнительного образования - одаренных детей и молодежи на базе Национального детского технопарка.

В законе предлагаются также иные нормы, в том числе предусматривающие уточнение и перераспределение полномочий государственных органов по управлению в сфере образования.-0-