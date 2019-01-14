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Лукашенко о конфликте в Украине: это недоразумение надо заканчивать

Президент 14.01.2019 | 12:05
Во время встречи
Во время встречи

14 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта в Украине. Об этом он заявил сегодня на встрече с украинским политическим и государственным деятелем Виктором Медведчуком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что ему важно услышать позицию Виктора Медведчука по многим вопросам, особенно по тем событиям, которые разворачиваются в Украине. "Для меня это важно не только потому, что я лично болею за то, что там происходит, но и потому, что это наша родная Украина. Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом, - подчеркнул белорусский лидер. - Еще основой всему являются и наши отношения с Украиной. И в начале этого конфликта по нашим данным, а мы четко вели учет, до 150 тыс. человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто. Но, слава богу, все обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь как наши близкие, родные люди. Есть и негативные факторы событий, которые там происходят. Я об этом публично всегда говорю".

Глава государства отметил, что знает позицию Виктора Медведчука о нормализации ситуации между Россией и Украиной. "Вы владеете информацией и о политике, этой внутренней политической кухне, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения - Беларуси - нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации", - сказал Президент.

В свою очередь Виктор Медведчук поблагодарил за возможность встречи и теплые слова об Украине. "Действительно, сегодня наша страна переживает многие проблемы. И я здесь хочу отметить вашу личную роль и роль Беларуси в мирном урегулировании в Донбассе. Беларусь предоставила переговорную площадку, были подписаны известные во всем мире минские соглашения. Несмотря на то, что они, к большому сожалению, не исполняются, это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования в Донбассе. И все стороны понимают то, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске", - сказал политик.

Он добавил, что и сам с 2014 года принимает участие в переговорном процессе, а потому часто бывает в Минске. "Для многих украинцев, которые хотят мира в Донбассе, Минск стал не просто площадкой братского, дружеского белорусского народа, но еще и надеждой, что мирное урегулирование все-таки наступит", - добавил Виктор Медведчук.-0-

Медведчук: Украина и ее народ нуждаются в миротворческой роли БеларусиМедведчук: Украина и ее народ нуждаются в миротворческой роли Беларуси
Украинский политический и государственный деятель Виктор Медведчук рассказал, что на встрече с главой белорусского государства обсуждался ряд вопросов, касающихся налаживания сотрудничества, которое может иметь место именно в сфере мирного урегулирования.

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Теги
встречи, конфликты, Лукашенко, Украина
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