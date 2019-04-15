Лукашенко о медальной задаче на II Европейских играх: не меньше, чем в Баку

15 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность успешного выступления белорусских атлетов на предстоящих II Европейских играх. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на заседании Исполкома НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

"К какому спортивному результату мы стремимся? Медальные планы на Игры публично не озвучивались, тем не менее задача стоит конкретно: не меньше, чем в Баку", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что соревноваться предстоит дома, на своих аренах, при родной публике. "Поддержка всего белорусского народа естественно будет обеспечена. Поэтому у нас нет права выступать на этих Играх плохо. Хотелось бы, чтобы это требование было доведено до спортсменов и тренеров. Настраивайте их на борьбу, нацеливайте на победу", - призвал Александр Лукашенко.

Глава государства сказал, что белорусские атлеты способны побеждать и показывать высокие результаты на мировой спортивной арене, что продемонстрировал недавний чемпионат Европы по тяжелой атлетике. "Есть и обратный пример - наш биатлон. Деньги потратили немалые, а что показали, вы тоже знаете… То же самое футбол, хоккей. Серьезно придется подумать. Но это разговор после чемпионата мира в той группе, куда мы с вами свалились, - хоккеисты. По биатлону и другим зимним видам спорта мы еще разберемся", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что медали - не только спортивный результат, но также честь и слава Родины: "Спорт сегодня не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва, если хотите - война, только не горячая. Это высочайшая идеология, которая поднимает дух народа в любом государстве".

Белорусские спортсмены на I Европейских играх 2015 года в Баку завоевали 43 медали, в том числе 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. Беларусь заняла седьмое место в неофициальном общекомандном зачете по достоинству медалей.-0-