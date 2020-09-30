Лукашенко о межрегиональном сотрудничестве с Россией: это приносит ощутимый экономический эффект

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональное взаимодействие Беларуси и России приносит ощутимый экономический эффект для обеих сторон. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Брянской области России Александром Богомазом, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь Александр Лукашенко поздравил Александра Богомаза с недавним избранием на должность губернатора Брянской области. "Я вас поздравляю с этим успехом, вы действительно заслужили эту победу. Вы по многим показателям за последнее время революционно шагнули вперед - по развитию области, по валовому региональному продукту. Это заслуженная победа. Мы очень рады за вас. Вы человек земной, люди по достоинству оценили вашу работу, избрав повторно губернатором Брянской области", - считает Президент.

Александр Богомаз и Александр Лукашенко

Глава государства отметил, что накануне завершил работу VII Форум регионов Беларуси и России, на котором были подведены итоги и намечены перспективы сотрудничества. По своим результатам этот форум превзошел все остальные, считает Президент. По его словам, были заключены контракты на сумму более на сумму более $750 млн. "Это хороший вклад в экономику Беларуси. И для России это существенно, - сказал Александр Лукашенко. - Тем более надо иметь в виду и последующий эффект от этих контрактов. Это ведь и работа для людей, заработная плата. Это то, чего нам не хватает в сотрудничестве с другими странами. И хорошо, что в этих условиях - и коронавирусных, и обострения международной обстановки (вы видите, что по периметру творится) - мы все-таки, удивительно, нашли пути не просто сближения, а взаимодействия, которое приносит ощутимый экономический эффект".

Говоря о межрегиональном сотрудничестве с Брянской областью, Президент обратил внимание, что этот регион для Беларуси не просто соседний, это очень дружественный регион. "Мы думаем, действуем одинаково, у нас похожие экономики. Нюансы всегда были и будут, но мы полны решимости их решить. Думаю, ваш визит в Беларусь будет способствовать решению этих нюансов", - подчеркнул он.

Александр Богомаз

Что касается двустороннего товарооборота, то глава государства оценил его как "неплохой". "Но, думаю, если мы с вами замахнемся, то во втором периоде вашего пребывания в должности точно можем подойти к миллиарду долларов товарооборота Беларуси и Брянской области", - считает Александр Лукашенко.

В качестве перспективных сфер сотрудничества Президент, в частности, назвал дорожное и жилищное строительство. Например, Беларусь готова продемонстрировать свои возможности по возведению вплоть до целых кварталов с нуля на участке, предоставленном регионом. "Хотелось бы, чтобы вы в Брянске увидели комплексное строительство Беларуси, от проектирования и под ключ, - добавил белорусский лидер. - При этом мы готовы работать таким образом, чтобы подключать ваших людей. Так, как вы (россияне. - Прим. БЕЛТА) строили для нас атомную станцию, подключая белорусов, которые осваивали технологии и в дальнейшем будут полезны "Росатомстрою" на стройках в других странах".

Александр Лукашенко отметил, что уже ведутся переговоры об участии белорусских строителей в возведении крупных объектов в России. В частности, космодрома "Восточный" на Дальнем Востоке. Если даже на таком расстоянии возможно участие отечественных специалистов, то тем более оно будет эффективным в соседней Брянской области. "И поставка строительных материалов. Если вы хотите участвовать в работе какого-либо предприятия, которое производит строительные материалы, создать СП в Беларуси, мы готовы", - добавил Президент.

Кроме того, Беларусь имеет опыт строительства и реконструкции дорог. За последнее время в стране были обновлены многие трассы, и в данной сфере также возможно взаимовыгодное сотрудничество с Брянской областью, уверен Александр Лукашенко.

Он подчеркнул готовность белорусской стороны продолжать взаимодействие и в других сферах. "Мы готовы углубляться и идти дальше, чем обычный товарообмен. Надо идти больше в технологии, науку, - уверен Президент. - Нам надо серьезнейшим образом проработать вопрос, чтобы мы создавали народнохозяйственный комплекс таким образом, чтобы мы дополняли друг друга, но ни в коем случае не бодались лоб в лоб, не дублировали и тем более не конкурировали. Нам это не надо. Лучше мы объединимся и будем конкурировать на других рынках. Мы к этому готовы, если у вас будет подобное желание", - заверил глава государства.

В свою очередь Александр Богомаз отметил, что Беларусь и Брянскую область связывают хорошие отношения в самых различных сферах - от экономики до культуры. При этом более трети внешнеторгового оборота этого российского региона приходится именно на Беларусь.

Обсуждается создание в Брянской области площадки по реализации белорусских калийных удобрений Кроме того, речь идет о создании совместной базы по внедрению современных технологий в сельском хозяйстве, обмене опытом, взаимодействии в научной сфере.

"Вы правильно сказали: мы - соседи. У нас в Беларуси много проживает друзей, знакомых, родственников. И мы не понаслышке знаем, что происходит в Беларуси. Мы всегда за вами стремились, всегда с вас брали пример. Нас, конечно, поражают чистота и ухоженность, дороги. Да и вообще все, что сегодня делается в Беларуси", - сказал губернатор Брянской области.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Брянской области динамично развивается. За 2019 год товарооборот составил $650,7 млн, в том числе экспорт - $411 млн, импорт - $239,7 млн. С января по июль этого года объем взаимной торговли достиг $353,4 млн, из которых $245,6 млн - экспорт (рост к уровню прошлого года на 9,3%).

Александр Лукашенко

Беларусь поставляет в Брянскую область преимущественно различную молочную продукцию, сельскохозяйственную, дорожную и строительную технику, детали для железнодорожной отрасли, строительные материалы. Импортируются в основном черные металлы, цемент, соевые бобы, бумага и картон, различные виды промышленной и сельскохозяйственной продукции.

В российском регионе работают сборочные производства белорусских промпредприятий ООО "Амкодор-Брянск" и ЗАО СП "Брянсксельмаш". Действуют субъекты товаропроводящей сети ОАО "Мозырьсоль" и ОАО "Милкавита", официальный дилер ОАО "УКХ Белорусские обои", функционирует торгово-фирменная сеть белорусских предприятий, включая ЗАО "Витекс" и СП ООО "Белита", СП ЗАО "Милавица", СООО "Белвест" и "Швейная фабрика "Нелва".-0-