Лукашенко о межрегиональном сотрудничестве с Россией: это приносит ощутимый экономический эффект

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 30 сентября 2020
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:00 В пункте пропуска Национального аэропорта Минск выявлены три нарушителя режима Происшествия
11:52 Суд Лидского района признал увольнение работника незаконным и взыскал в его пользу почти Br2 тыс. Происшествия
11:49 Умер первый в мире излечившийся от ВИЧ пациент В мире
11:47 Депутаты готовят к рассмотрению на осенней сессии парламента более 30 законопроектов Политика
11:43 Обсуждается создание в Брянской области площадки по реализации белорусских калийных удобрений Экономика
11:42 В Витебской области начали создавать IT-классы Регионы
11:38 Андрейченко: проекты КоАП и ПИКоАП находятся в высокой степени готовности Общество
11:29 Андрейченко: только путем взвешенных перемен и реформ можно обеспечить эффективное развитие Беларуси Политика
11:23 Жители французского Лилля выступили против новых ограничений из-за COVID-19 В мире
11:23 На литовской границе временно не работает погранпереход "Райгардас" Общество
11:14 Новый посол Израиля в Беларуси вручил в МИД копии верительных грамот Политика
11:10 Генпрокуратура отреагирует на все факты несвоевременной выплаты заработной платы Общество
10:59 В Гродно водитель легковушки сбил пешехода Происшествия
10:51 Фотовыставка заповедной природы Беларуси открылась в НББ Культура
10:46 ЕСПЧ призвал Баку и Ереван прекратить военные действия В мире
10:42 Число зараженных COVID-19 в России за сутки превысило 8,4 тыс. В мире
10:41 Лукашенко о межрегиональном сотрудничестве с Россией: это приносит ощутимый экономический эффект Президент
10:38 ЕЭК согласовала продление госрегулирования цен на гречку в Беларуси Экономика
10:36 Международная программа "ТЕАРТа" откроется 7 октября показом "Онегина" Культура
10:35 Совмин установил размер суммы на поиск должника Общество
10:27 Псковская область заинтересована в поставках техники МАЗ Экономика
10:18 Минздрав Казахстана предупредил о возможном ужесточении карантина В мире
10:18 В Верхнедвинском районе нашли тело пропавшего без вести мужчины Происшествия
10:14 БГУ представляет научные разработки на выставке "ТехИнноПром" Общество
10:12 В Гомельском районе взорвут конструкции аварийного моста Регионы
10:09 Правоохранители задержали минчанина с коктейлями Молотова Происшествия
10:06 ВВП Великобритании сократился на рекордные 19,8% В мире
10:05 В Гродненском зоопарке впервые с 80-х годов получили приплод болотных черепах Регионы
10:04 Операторы Беларуси и России с 1 октября начнут тестировать антифрод для отмены роуминга Общество
09:57 Белорусская команда завоевала бронзовые медали на математической олимпиаде в Санкт-Петербурге Общество
Все новости
Все новости
Президент
30 сентября 2020, 10:41

Лукашенко о межрегиональном сотрудничестве с Россией: это приносит ощутимый экономический эффект

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональное взаимодействие Беларуси и России приносит ощутимый экономический эффект для обеих сторон. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Брянской области России Александром Богомазом, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь Александр Лукашенко поздравил Александра Богомаза с недавним избранием на должность губернатора Брянской области. "Я вас поздравляю с этим успехом, вы действительно заслужили эту победу. Вы по многим показателям за последнее время революционно шагнули вперед - по развитию области, по валовому региональному продукту. Это заслуженная победа. Мы очень рады за вас. Вы человек земной, люди по достоинству оценили вашу работу, избрав повторно губернатором Брянской области", - считает Президент.

Александр Богомаз и Александр Лукашенко
Александр Богомаз и Александр Лукашенко

Глава государства отметил, что накануне завершил работу VII Форум регионов Беларуси и России, на котором были подведены итоги и намечены перспективы сотрудничества. По своим результатам этот форум превзошел все остальные, считает Президент. По его словам, были заключены контракты на сумму более на сумму более $750 млн. "Это хороший вклад в экономику Беларуси. И для России это существенно, - сказал Александр Лукашенко. - Тем более надо иметь в виду и последующий эффект от этих контрактов. Это ведь и работа для людей, заработная плата. Это то, чего нам не хватает в сотрудничестве с другими странами. И хорошо, что в этих условиях - и коронавирусных, и обострения международной обстановки (вы видите, что по периметру творится) - мы все-таки, удивительно, нашли пути не просто сближения, а взаимодействия, которое приносит ощутимый экономический эффект".

Говоря о межрегиональном сотрудничестве с Брянской областью, Президент обратил внимание, что этот регион для Беларуси не просто соседний, это очень дружественный регион. "Мы думаем, действуем одинаково, у нас похожие экономики. Нюансы всегда были и будут, но мы полны решимости их решить. Думаю, ваш визит в Беларусь будет способствовать решению этих нюансов", - подчеркнул он.

Александр Богомаз
Александр Богомаз

Что касается двустороннего товарооборота, то глава государства оценил его как "неплохой". "Но, думаю, если мы с вами замахнемся, то во втором периоде вашего пребывания в должности точно можем подойти к миллиарду долларов товарооборота Беларуси и Брянской области", - считает Александр Лукашенко.

В качестве перспективных сфер сотрудничества Президент, в частности, назвал дорожное и жилищное строительство. Например, Беларусь готова продемонстрировать свои возможности по возведению вплоть до целых кварталов с нуля на участке, предоставленном регионом. "Хотелось бы, чтобы вы в Брянске увидели комплексное строительство Беларуси, от проектирования и под ключ, - добавил белорусский лидер. - При этом мы готовы работать таким образом, чтобы подключать ваших людей. Так, как вы (россияне. - Прим. БЕЛТА) строили для нас атомную станцию, подключая белорусов, которые осваивали технологии и в дальнейшем будут полезны "Росатомстрою" на стройках в других странах".

Александр Лукашенко отметил, что уже ведутся переговоры об участии белорусских строителей в возведении крупных объектов в России. В частности, космодрома "Восточный" на Дальнем Востоке. Если даже на таком расстоянии возможно участие отечественных специалистов, то тем более оно будет эффективным в соседней Брянской области. "И поставка строительных материалов. Если вы хотите участвовать в работе какого-либо предприятия, которое производит строительные материалы, создать СП в Беларуси, мы готовы", - добавил Президент.

Кроме того, Беларусь имеет опыт строительства и реконструкции дорог. За последнее время в стране были обновлены многие трассы, и в данной сфере также возможно взаимовыгодное сотрудничество с Брянской областью, уверен Александр Лукашенко.

Он подчеркнул готовность белорусской стороны продолжать взаимодействие и в других сферах. "Мы готовы углубляться и идти дальше, чем обычный товарообмен. Надо идти больше в технологии, науку, - уверен Президент. - Нам надо серьезнейшим образом проработать вопрос, чтобы мы создавали народнохозяйственный комплекс таким образом, чтобы мы дополняли друг друга, но ни в коем случае не бодались лоб в лоб, не дублировали и тем более не конкурировали. Нам это не надо. Лучше мы объединимся и будем конкурировать на других рынках. Мы к этому готовы, если у вас будет подобное желание", - заверил глава государства.

В свою очередь Александр Богомаз отметил, что Беларусь и Брянскую область связывают хорошие отношения в самых различных сферах - от экономики до культуры. При этом более трети внешнеторгового оборота этого российского региона приходится именно на Беларусь.

Обсуждается создание в Брянской области площадки по реализации белорусских калийных удобренийОбсуждается создание в Брянской области площадки по реализации белорусских калийных удобрений
Кроме того, речь идет о создании совместной базы по внедрению современных технологий в сельском хозяйстве, обмене опытом, взаимодействии в научной сфере.

"Вы правильно сказали: мы - соседи. У нас в Беларуси много проживает друзей, знакомых, родственников. И мы не понаслышке знаем, что происходит в Беларуси. Мы всегда за вами стремились, всегда с вас брали пример. Нас, конечно, поражают чистота и ухоженность, дороги. Да и вообще все, что сегодня делается в Беларуси", - сказал губернатор Брянской области.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Брянской области динамично развивается. За 2019 год товарооборот составил $650,7 млн, в том числе экспорт - $411 млн, импорт - $239,7 млн. С января по июль этого года объем взаимной торговли достиг $353,4 млн, из которых $245,6 млн - экспорт (рост к уровню прошлого года на 9,3%).

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Беларусь поставляет в Брянскую область преимущественно различную молочную продукцию, сельскохозяйственную, дорожную и строительную технику, детали для железнодорожной отрасли, строительные материалы. Импортируются в основном черные металлы, цемент, соевые бобы, бумага и картон, различные виды промышленной и сельскохозяйственной продукции.

В российском регионе работают сборочные производства белорусских промпредприятий ООО "Амкодор-Брянск" и ЗАО СП "Брянсксельмаш". Действуют субъекты товаропроводящей сети ОАО "Мозырьсоль" и ОАО "Милкавита", официальный дилер ОАО "УКХ Белорусские обои", функционирует торгово-фирменная сеть белорусских предприятий, включая ЗАО "Витекс" и СП ООО "Белита", СП ЗАО "Милавица", СООО "Белвест" и "Швейная фабрика "Нелва".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
встречи Лукашенко регионы России
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Фото ТАСС Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Эмира Кувейта
Участок местности "Полесский" разрешено использовать для проведения стрельб и испытаний ракет
VII Форум регионов Беларуси и России проходит в Минске Выступление Лукашенко на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России
Во время пленарного заседания Лукашенко о сотрудничестве с Россией: серьезных подвижек не добиться без выполнения обязательств
Лукашенко: фальсификация истории - реальная угроза стабильности общества
Лукашенко: в Беларуси и России трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о межрегиональном сотрудничестве с Россией: это приносит ощутимый экономический эффект
Совбез ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе
Андрейченко: только путем взвешенных перемен и реформ можно обеспечить эффективное развитие Беларуси
Весь октябрь в "Пекине" акция! Покупайте "трешку" – и получайте место в паркинге в подарок!
Топ-новости
Депутаты готовят к рассмотрению на осенней сессии парламента более 30 законопроектов
Обсуждается создание в Брянской области площадки по реализации белорусских калийных удобрений
Генпрокуратура отреагирует на все факты несвоевременной выплаты заработной платы
"Белавиа" возобновляет полеты в Москву
Беларусь приняла ответные меры на санкции стран Балтии
Операторы Беларуси и России с 1 октября начнут тестировать антифрод для отмены роуминга
Число убыточных сельхозпредприятий в Беларуси ежегодно сокращается - Субботин
Правоохранители задержали минчанина с коктейлями Молотова
Фотовыставка заповедной природы Беларуси открылась в НББ
Совмин установил размер суммы на поиск должника
В Гродненском зоопарке впервые с 80-х годов получили приплод болотных черепах
Белорусская команда завоевала бронзовые медали на математической олимпиаде в Санкт-Петербурге
Автопробег "За Беларусь!" пройдет в Дубровенском районе
Гинцбург: правильно привитый человек не может быть переносчиком коронавируса
Клинические исследования вакцины "Спутник V" в Беларуси начались раньше
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА VII Форум регионов Беларуси и России
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.