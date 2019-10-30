Лукашенко о миграции медиков: нас это волнует, но не напрягает

30 октября, Минский район /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В Беларуси будут принимать меры, чтобы не допустить больших потоков трудовой миграции врачей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня журналистам во время посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты упомянули о недавнем решении Польши ввести новые правила для врачей из-за пределов Евросоюза: медикам, в том числе и белорусским, не придется подтверждать свой диплом, надо будет только пройти экзамен в клинике. В этой связи журналисты поинтересовались у Президента, не боится ли государство масштабного оттока специалистов и какие решения будет принимать, чтобы не допустить этого.

"Нас это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему (нехватки врачей в медучреждениях. - Прим. БЕЛТА) снимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей", - сказал Александр Лукашенко.

В то же время, подчеркнул глава государства, в Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов. Речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.

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