Лукашенко о милитаризации Польши: такая эскалация вдоль наших границ недопустима

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эскалация напряженности вдоль белорусских границ недопустима. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь сегодня с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко заметил, что Польша издавна пытается реализовать амбиции лидерства в Восточной Европе. Но, по его словам, лидерство в Польше понимают не как ответственность и возможность быть связующим звеном в регионе, а как противоборство с Россией, в том числе через вмешательство во внутренние дела ее соседей.

Глава государства подчеркнул, что позиция Беларуси однозначна: такая эскалация вдоль границ недопустима. "Подобное уже было в истории 80 лет назад, когда Польша вместе с нацистской Германией участвовала в разделе Чехословакии. А сегодня уже и на нас смотрит через прицел. Им нужна "вся Беларусь!", а не только Восточные Кресы", - обратил внимание Александр Лукашенко.

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