Лукашенко о "Молочном мире": для меня посещение таких предприятий если не праздник, то воодушевление

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сохранила предприятия молокоперерабатывающей промышленности, и это одно из достижений государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с работниками предприятия "Молочный мир", передает корреспондент БЕЛТА.

Президент в первую очередь пояснил, почему решил приехать в Гродно: здесь сошлись как личные, так и государственные интересы. "Хотелось посмотреть на ведущее предприятие в области и одно из лучших в стране. Это первое. Второе - личное. Лет 15 назад я пытался вас вразумить и толкнуть на путь модернизации тех молочных предприятий (молокозаводов, как мы их называли), которые были в нашей стране. Это одно из великих достижений Беларуси наряду с деревообработкой. В свое время мы вовремя спохватились и привели в порядок эти предприятия. Молокоперерабатывающие предприятия в Беларуси все очень хорошие. Если бы мы тогда не сделали, не имели бы такого эффекта", - сказал Александр Лукашенко.

При этом Президент подчеркнул: для него посещение таких предприятий если не праздник, то воодушевление. "Чувствую, что как-то приложился к этому делу", - пояснил он.

Глава государства также коснулся вопросов диверсификации экспорта. Он подчеркнул, что этим надо заниматься, чтобы не зависеть от одного, пусть даже и самого премиального, рынка. "Надо опираться на многие точки. Чем больше этих точек, тем устойчивее будет система, - сказал Александр Лукашенко. - Мы как-то пробираемся, торгуем, продаем и даже в дальнее зарубежье: вы уже и в Сингапур забрались".

На "Молочном мире" главе государства доложили о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах предприятия. Александр Лукашенко посетил несколько производственных участков, где ознакомился с современными технологиями переработки молока и производством сыра, а также выставку местной продукции. Здесь ему презентовали новинку - твердый сыр "Президент". Глава государства продегустировал новый продукт, и, судя по его реакции, этот пармезан ему понравился.

ОАО "Молочный мир" - это бывший Гродненский городской молочный комбинат. Он был организован в 1938 году, в ноябре 1996-го преобразован в ОАО "Гродно Молкомбинат", а в 2007-м по решению администрации СЭЗ "Гродноинвест" переименован в ОАО "Молочный мир". Более 91% акций предприятия принадлежат государству.

На "Молочном мире" трудятся более 1,9 тыс. человек. Здесь занимаются переработкой молока, производством и реализацией продуктов питания, углубленной переработкой вторичного сырья. Сырьевая зона предприятия состоит из 53 хозяйств в восьми районах области.

Выручка от продажи продукции на "Молочном мире" (с учетом всех филиалов) в прошлом году составила Br631 млн, увеличившись по сравнению с 2019 годом почти на 90%. Прибыль достигла Br61,5 млн (рост на 33,5%), рентабельность продаж - 13,8%.

Продукция "Молочного мира" поставляется в Россию, Китай, Украину, Азербайджан, Молдову, Сербию, Казахстан, ОАЭ, Грузию, Узбекистан, Вьетнам, Иорданию, Армению, Сингапур и другие страны.

В планах у предприятия на этот год - завершить модернизацию творожного цеха с объемом переработки 144 т молока в сутки и 21 т в сутки готового продукта. Проектируется также комплекс по сушке сыворотки, запланированы модернизация основного административного здания и строительство логистического комплекса на территории 5 га. Кроме того, ведутся работы в Дятловском и Щучинском филиалах.-0-

Лукашенко: мы мало говорили молодежи, что белорусский народ выдержал в истории

Лукашенко рассказал, как формировалась подарочная корзина с продуктовым набором для Путина

Лукашенко: меня в последнее время настораживает "драка вакцин"