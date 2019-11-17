Лукашенко о намерении баллотироваться: я за это кресло не держусь, но свою кандидатуру предложу

17 ноября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал намерение баллотироваться на предстоящих выборах главы государства в 2020 и 2025 годах. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко подчеркнул, что не держится за этот пост, но считает для себя обязательным предложить свою кандидатуру, а люди сделают выбор.
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