Лукашенко о направлении миротворцев в Казахстан: мы пришли не убивать и даже не воевать

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские миротворцы в составе контингента ОДКБ прибыли в Казахстан не для того, чтобы воевать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая в Рождество Христово храм в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что за факт направления Беларусью в Казахстан миротворцев схватились беглые за границей и пытаются на этом раскачать народ. "Что, вот, видите, мы чуть ли не воюем за Казахстан", - заметил глава государства.

"Мы не воюем ни за кого. Там всего лишь одна рота наших военнослужащих-миротворцев. Это миротворческие силы. Мы проинформировали ООН, что мы будем помогать наладить мир. Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы - люди мирные. И наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что в Казахстане уже погибло много людей и с одной, и с другой стороны: "Там отрезают голову полицейским, омоновцам и военнослужащим. Значит, уже черты террористических организаций, которые засветились и в Афганистане, и в Сирии, и в Ираке".

"Сейчас надо остановить братоубийственную войну. Этим мы и занимаемся", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратился и к тем, кто пытается "нагреть руки" на теме направления миротворцев: "Я хочу, чтобы вы имели в виду, что Казахстан - это наша экономика. Мы больше чем на $1 млрд торгуем с Казахстаном, мы туда продаем огромное количество товаров. И если мы не будем вместе с этим народом и властями, нам там после этого делать нечего. Нас просто туда не пустят, и правильно сделают. Истинные друзья и союзники - рядом. Я даже не говорю о юридической стороне дела, что мы должны соблюдать международный договор. Мы, пять государств (ОДКБ. - Прим. БЕЛТА), связаны международными соглашениями".

"Но главное: как ты к своим друзьям, так и они к тебе. Просто и понятно", - резюмировал глава государства.-0-

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