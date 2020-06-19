Лукашенко о навязывании допусловий для получения внешних кредитов: "Мы ни под кого плясать не будем"

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Беларуси неприемлемы навязываемые ей при внешнем кредитовании дополнительные условия, не касающиеся финансовой части. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко поинтересовался у участников совещания, как обстоят дела с предоставлением Беларуси иностранной кредитной помощи. "Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси $940 млн так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос?" - спросил глава государства.

При этом он подчеркнул, что для страны неприемлемы навязываемые ей при кредитовании дополнительные условия, которые не касаются финансовой части. "Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Опытом Беларуси в противостоянии коронавирусу, по словам Президента, заинтересовался Всемирный банк. "Он готов нас профинансировать в десять раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил в Минздраве. А МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? - сказал Президент. - Мы ни под кого плясать не будем".-0-