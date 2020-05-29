Лукашенко о новом составе правительства: я об этом говорил и это сделаю

29 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает намерение до выборов сформировать новый состав правительства. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками Минского тракторного завода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я об этом говорил и это сделаю", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что это его обычная практика, чтобы люди видели и понимали, кто те люди, которые будут работать на ключевых должностях.

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