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27 февраля 2022, 11:52

Лукашенко о новом железном занавесе с Западом: потихоньку давно опускается, осталась снизу еще малая щель

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что новый железный занавес с Западом потихоньку давно опускается и осталась снизу еще малая щель. Об этом глава государства заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это, скорее, журналистский штамп: занавес, занавес… Он уже потихоньку давно опускается. Осталась, наверное, снизу маленькая щель, через которую проникает еще этот свет. Когда им этот железный занавес (стена в Берлине там и так далее) невыгоден был, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают. В Беловежской пуще уничтожают все живое - выстроили эту стену (на границе Польши с Беларусью. - Прим. БЕЛТА). А толку от нее никакого. Слушайте, специалистов достаточно для того, чтобы преодолеть эту стену. Никто и не заметит даже. Поэтому им нужен этот занавес, они его и выстраивают", - сказал глава государства.

"Нам он не нужен. Мы не будем выстраивать его. Мы ведем себя очень корректно и аккуратно", - сказал Александр Лукашенко.-0-

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