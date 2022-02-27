Лукашенко о новом железном занавесе с Западом: потихоньку давно опускается, осталась снизу еще малая щель

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что новый железный занавес с Западом потихоньку давно опускается и осталась снизу еще малая щель. Об этом глава государства заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это, скорее, журналистский штамп: занавес, занавес… Он уже потихоньку давно опускается. Осталась, наверное, снизу маленькая щель, через которую проникает еще этот свет. Когда им этот железный занавес (стена в Берлине там и так далее) невыгоден был, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают. В Беловежской пуще уничтожают все живое - выстроили эту стену (на границе Польши с Беларусью. - Прим. БЕЛТА). А толку от нее никакого. Слушайте, специалистов достаточно для того, чтобы преодолеть эту стену. Никто и не заметит даже. Поэтому им нужен этот занавес, они его и выстраивают", - сказал глава государства.

"Нам он не нужен. Мы не будем выстраивать его. Мы ведем себя очень корректно и аккуратно", - сказал Александр Лукашенко.-0-