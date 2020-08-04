Лукашенко о пандемии: пришло время извлечь уроки и сделать выводы

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию призвал извлечь уроки и сделать выводы из пандемии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пришло время извлечь уроки и сделать выводы, - сказал глава государства. - Никогда нельзя верить слухам и поддаваться панике. Необходимо спокойно, разумно реагировать и думать своей головой. И не следует слепо копировать чужие рецепты".

"А еще, если хотите, нужно доверять. Доверять врачам, специалистам и - простите меня за это выражение - доверять власти. Если вы ее избрали", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства убежден, что в Беларуси "необходимо активнее проектировать и строить новые объекты здравоохранения и дальше развивать свое производство лекарств". "Вы увидели, насколько это перспективное направление. И та борьба, которая развернулась в мире за первенство создания вакцины от COVID-19, подтверждает мой тезис. На кону миллиарды долларов", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Он напомнил, что буквально полторы пятилетки назад в Беларуси производили всего 13% собственных лекарств. Тогда Президент поставил жесткую задачу - выпускать не менее 50%. "Сегодня имеем 60%, и это нас спасло", - уверен глава государства.

"Жизнь показала правильность создания системы межрайонных медицинских центров (так называемых опорных клиник) - мы их будем развивать, а также переоснащения служб скорой и неотложной помощи. Эта работа должна быть завершена максимально быстро. На это направим все средства, выделенные международными финансовыми организациями - до цента. В том числе продолжим оснащать региональные клиники компьютерными томографами. Мы убедились, насколько это необходимо", - отметил Александр Лукашенко.

Президент упомянул также создание так называемых контакт-групп, оснащенных транспортом и оборудованием, что существенно повысило возможности первого звена. "И сейчас нам надо найти место подобным мобильным группам в системе оказания медицинской помощи. Это уже новация, которой в мире не было", - акцентировал глава государства. В поле зрения контактных групп были люди, которые находились на амбулаторном лечении, в изоляции. "Только в Минске на пике нам пришлось держать 700 экипажей, которые контролировали этих людей на амбулаторном лечении, и контролировали очень эффективно", - отметил Александр Лукашенко.

Как показала пандемия, в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом, поэтому каждому во главу угла нужно поставить здоровый образ жизни, правильное питание, свежий воздух и занятия спортом, убежден Президент. "Свежий воздух и занятия спортом! Это вам говорит человек, который сам это прошел. Будете сидеть дома - будете болеть всегда", - предостерег Александр Лукашенко.-0-