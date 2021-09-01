Лукашенко о патриотическом воспитании в школах: это нужно и мы будем это делать

1 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в необходимости патриотического воспитания в школах. Об этом он рассказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно. Мы это знаем, что нужно, и мы это будем делать. Мы видели, что недорабатываем в этом плане. Оказалось не всем понятно", - отметил глава государства.

Он также высказался о функциях военруков в школах, и они в том числе должны помогать обеспечивать безопасность в учреждениях образования. "Главное - безопасность в школе. Родители не должны переживать. Он должен помочь директору обеспечить безопасность в школе и воспитывать детей в духе этой безопасности. Это главное для этих военных, которых мы направляем в школу", - сказал Александр Лукашенко.

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