Лукашенко о пациентах в больницах: всех спасем, кого только можно, и для этого должны сделать все

7 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает необходимость сделать все для спасения жизней людей, в том числе пациентов с коронавирусом. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво, мы должны спасти людей достойно. Человек не должен думать, что (если. - Прим. БЕЛТА) он туда попал с этим вирусом, он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко еще раз призвал не создавать вокруг этой темы ажиотажа, но в случае необходимости и сам готов подключиться к помощи врачам. "Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо (будет. - Прим. БЕЛТА), Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей, - сказал Президент. - Я уже говорил ему. Он говорит: пока не надо".-0-