Лукашенко о пациентах в реанимации: никаких денег не жалко, чтобы только им помочь

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что государство не жалеет средств для спасения жизней и здоровья людей. Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками кожевенного предприятия в Гатово, передает корреспондент БЕЛТА.

"Помните, что на лечение людей от COVID мы потратили миллиард долларов. Что, мне эти деньги считать, когда человек в реанимации лежит… Вот я 12 раз был в реанимации, смотрел на этих людей. Никаких денег не жалко, чтобы только им помочь", - заявил белорусский лидер.

Он также коснулся вопроса вакцинирования населения. "Одна вакцина российская стоит $19. Посчитайте, сколько надо. Договорился я с ними, что по их технологии мы у себя будем производить эту вакцину. Она неплохая вакцина. Буквально через неделю начнем производить", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в Беларуси в этом плане нет дикого ажиотажа, как в ряде зарубежных стран. "Более того, мы договорились с китайцами. Они нам прислали партию (целый самолет) китайских вакцин. Очень хорошая, говорят. И еще они нам присылают, это бесплатно, - рассказал Александр Лукашенко. - И согласны, что мы у них купим, но у них дороже".

"Поэтому нам сейчас нелегко, но мы выдержим", - добавил глава государства.

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