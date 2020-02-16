Лукашенко о переносе ЧЕ по биатлону в Беларусь: в финансовом отношении окупаемо, но не это главное

16 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь получит финансовую выгоду от проведения чемпионата Европы по биатлону, который в этом году в спешном порядке перенесли из Эстонии по причине отсутствия снега. Однако не это главное, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая сегодня спорткомплекс "Раубичи", передает корреспондент БЕЛТА.

"Они (международный союз биатлонистов IBU. - Прим. БЕЛТА) оплачивают полностью нашу подготовку (к проведению соревнований. - Прим. БЕЛТА). Я уже не считаю, что приедут сюда тысячи человек, которые будут питаться, жить - и в Минске, и здесь, как это было в прошлые годы. Поэтому в финансовом отношении это окупаемо практически все, и с большой прибылью", - сказал глава государства.

Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что для него главное даже не финансовый аспект. "Главное - заявление руководителя IBU, что за то, что вы нас поддержали, спасли, фактически говоря, мы подумаем о том, чтобы в ближайшее время передать в "Раубичи" этап Кубка мира - уже ведущих, самых топовых спортсменов", - отметил Александр Лукашенко.

Как сообщалось БЕЛТА, чемпионат Европы по биатлону-2020 перенесен из Отепя (Эстония) в "Раубичи".

Континентальное первенство, которое стартует уже в феврале, было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум.

Помимо чемпионата Европы в спорткомплексе под Минском пройдет этап Кубка IBU с 4 по 7 марта. Программа этого турнира претерпела изменения и будет сокращена на один день. -0-