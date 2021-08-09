Лукашенко о перераспределении полномочий от Президента: желающих взять их на себя поубавилось

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В процессе перераспределения полномочий от Президента на уровень других государственных структур число желающих принимать на себя такие полномочия поубавилось. Такую тенденцию отметил глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста во время "Большого разговора с Президентом", передает корреспондент БЕЛТА.

У главы государства поинтересовались, видит ли он среди чиновников конкуренцию за возможность обладать новыми полномочиями, а значит, и большей властью, влиянием.

Александр Лукашенко ответил, что, по его наблюдениям, тенденция обратная: нет большого числа желающих брать на себя дополнительные полномочия, потому что это ведет и к росту ответственности. "Поубавилось желания взять полномочия, потому что все равно за эти полномочия надо отвечать и контроль все равно остается за Президентом. Взял полномочия, а почему их не осуществляешь как надо, почему закон нарушаешь и так далее? Я со своей стороны усиливаю контроль, но отдаю полномочия", - заявил белорусский лидер.

Президент обратил внимание, что в последнее время был принят ряд решений, по которым некоторые функции главы государства перешли другим госорганам. Например, вопросы контроля и регулирования гуманитарной деятельности делегированы Департаменту по гуманитарной деятельности Управления делами Президента и Администрации Президента.

Продолжается работа правительства, которому поручено внести главе государства предложения, какие полномочия распределить на ведомственный уровень. "Понемногу мы передаем. Но прыть со стороны правительства (в основном оно вносит документы) исчезла. Думаю, а в чем дело? А потому что очень жестко взялся за этот вопрос: берешь полномочия - жестокая ответственность. И они, некоторые, так покрутили, посмотрели: вот эти вопросы сейчас согласовывает или решает Президент, пускай будет пока так, не будем брать на себя. Ответственности боится кто-то или еще чего-то, но поубавилось желания получить эти полномочия. Это я точно вижу", - констатировал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что тема перераспределения полномочий не снята с повестки дня и в этом году эти вопросы будут урегулированы.-0-