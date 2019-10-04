Лукашенко о первой встрече с Зеленским: это большой шаг к укреплению отношений

4 октября, Житомир /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь готова внимательно изучать предложения Украины по активизации двустороннего сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодарю всех украинцев, Президента за приглашение посетить братскую Украину и принять участие в II Форуме регионов. Время предоставило нам отличный шанс сверить часы и расставить ориентиры на перспективу. Мы готовы внимательно изучать предложения по активизации двустороннего сотрудничества. Убежден, что наша первая встреча и личное знакомство станут большим шагом к укреплению и развитию давних отношений между государствами", - сказал Александр Лукашенко.

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