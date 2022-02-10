Лукашенко о подборе кандидатуры на пост министра образования: пачками вносили предложения

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что при подборе кандидатуры на пост министра образования предложения вносили пачками, передает корреспондент БЕЛТА.

"Грубо говоря, пачками вносили предложения. Пока наконец-то, наверное, и глава Администрации почувствовал, что это уже предел, сколько можно… Мне кажется, что мы не ошибаемся в данном плане", - отметил глава государства при назначении Андрея Иванца на соответствующий пост.

Александр Лукашенко уверен, что для работы на посту министра сравнительная молодость не помеха: "Говорят: молодой-молодой… Я почти в таком возрасте стал Президентом. Что значит молодой? Время сейчас такое - спрессовано, бегать надо. И вот этот сплав - опыта и молодых ребят, - им же завтра страну принимать, руководить страной и отвечать за все эти процессы. Поэтому к 40 годам нормально - министр".

Вместе с тем министерство это непростое, заметил глава государства. "Но очень верю в вашу эту убежденность, идеологическую закалку. Вы не станете вилять. Это хорошо", - сказал Александр Лукашенко.

До настоящего времени Андрей Иванец работал главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси. "Думаю, что вы человек ученый, совсем молодой, членкор (член-корреспондент НАН Беларуси. - Прим. БЕЛТА), доктор наук, образованный человек. Химик. Это тоже очень хорошо. Я химиков, биологов, физиков очень уважаю. Они меньше были подвержены коррозии этой, чем гуманитарии. Хоть я и сам гуманитарий, но и в свое время науками занимался. Поэтому очень надеюсь, что вы придетесь ко двору", - сказал глава государства о личных качествах Андрея Иванца.

"Только вперед. Кто хочет работать - вставайте, вместе будем работать, не хочешь - уходи", - напутствовал Александр Лукашенко нового министра.-0-