Лукашенко о поддержке студотрядовского движения: надо нормально платить за труд молодого человека

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым поддерживать студотрядовское движение. Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства вспомнил, как и сам участвовал в студенческих отрядах. "После студенческого отряда становишься другим человеком", - уверен он.
Александр Лукашенко отметил, что, возможно, "поехать на картошку" ныне уже анахронизм, так как в сельхозорганизациях есть современная техника. "Но молодому человеку всегда найдется фронт работы. Нам надо нормально платить за труд молодого человека - это задача правительства, местных органов власти. Это будет самая лучшая пропаганда. Молодежь должна это понимать", - заявил Президент.
"Не надо сегодня захваливать молодежь - она такая, какая есть. И если она какая-то не такая, то в этом виноваты мы, что не привили, не убедили в тех ценностях, которые присущи белорусскому гражданину", - добавил белорусский лидер.-0-