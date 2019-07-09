Лукашенко о поездке с Путиным на Валаам: мы не собираемся там что-то тайно решать

9 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России во время планируемой поездки на Валаам не собираются что-то решать тайно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что многие СМИ, особенно оппозиционные, активно муссируют эту тему, предполагая некие тайные договоренности во время посещения Валаама. "Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это Президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко наряду с этим констатировал, что в белорусско-российских отношениях есть масса нерешенных текущих вопросов, начиная от поставок продуктов питания на российский рынок, заканчивая переговорами по определению цен на энергоносители. Без их решения невозможно говорить о других темах - стратегического характера.

"Вы должны это держать под контролем просто. И участвовать в этих переговорах как руководитель аппарата Союзного государства, - сказал глава государства Григорию Рапоте. - Я это говорю к тому, что уже прошло столько переговоров, и вот мне сегодня докладывают… Одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос - правительство России обещает дать, в том числе премьер Медведев, все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы. Потому что определена тактика ведения переговоров: пообещали - забыли, второй раз пообещали - забыли. То есть идет непонятное торможение этих процессов".

"И почему я так публично об этом говорю. Потому что уже "завтра" нам встречаться с Президентом Путиным в Питере. И обсуждать итоги этих переговоров. А обсуждать нечего на сегодняшний день. Поэтому я бы попросил вас взять это под контроль и инициировать, поставить жестко вопрос перед российской стороной о том, что мы должны уже буквально за несколько дней выйти на какие-то итоги. Чтобы мы могли выработать повестку дня и обсуждать эти вопросы с Президентом Путиным 17-18 июля в Питере. Просто встретиться и посидеть друг перед другом, ни о чем не говоря, - наверное, это время уже ушло", - сказал Александр Лукашенко.

"Но коль нет подвижек и мы ничего не говорим, тогда конспирология. Вам известно, как это бывает. Поэтому слишком много вопросов, которые надо решать. Да и по графикам проведения встреч наших высших органов - союзного правительства, Высшего государственного совета. Думаю, что надо, договорившись здесь, потом формализовывать на Высшем госсовете эти документы. Но предварительно рассмотреть на союзном Совмине. Времени совсем не осталось. Загнали себя в угол и ничего не делаем для того, чтобы выйти оттуда", - резюмировал глава государства.-0-