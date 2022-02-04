Лукашенко о появлении с автоматом у Дворца Независимости: Янукович и я - большая разница

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву поделился подробностями того момента, когда в августе 2020 года он прилетел вооруженным во Дворец Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом события августа 2020 года в ходе интервью обсуждали достаточно подробно. "Для меня был критичный момент, такой принципиальный, в том числе изменения моего отношения к вам личного, - когда вы с автоматом прилетели. Я понял, что точно не Янукович (экс-президент Украины Виктор Янукович, который в 2014 году бежал из страны. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Владимир Соловьев.

"Янукович и я - большая разница. У него денег было много. Понимаете, деньги довлеют всегда. Жмут в кармане и надо спасти деньги", - заметил на это Александр Лукашенко.

"Ну какие для вас деньги? Думаю, когда вы вышли с автоматом, стало ясно, что вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться", - отметил Владимир Соловьев.

Президент Беларуси поделился подробностями того памятного дня: "Первое. Они (организаторы массовых беспорядков. - Прим. БЕЛТА) подняли этот фейк, что вот, как Янукович, он сбежал, он уже в Ростове, дети улетели. Я - автомат в руки, бронежилет одел, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдет. Никто не дрожал. Я знал, как действуют наши ребята (правоохранители. - Прим. БЕЛТА). Они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, я здесь. И дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной".

Глава государства пояснил, что резиденция Президента, а также место, где он живет, всегда в такие периоды являются вожделенными для "любого подонка". "Они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно. Если они пошли уже на штурм Дворца Независимости - это большой риск, - отметил Александр Лукашенко. - И они знали, что это - черта".

Президент также рассказал, что в тот период неоднократно выявлялись попытки завезти в Беларусь оружие и боеприпасы с территории Украины: "Просто огромными партиями задерживали переброшенное с Украины. Один был случай из России - кругом провезли. Но оружие, взрывчатка - происхождение украинское".-0-