Лукашенко о полномочиях ВНС: двоевластия в стране быть не должно

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При формировании поправок в Конституцию и определении статуса Всебелорусского народного собрания важно избежать конфликта полномочий между главой государства и ВНС. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на расширенном заседании Конституционной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все говорят, а какие полномочия передать наверх? Мы будем обсуждать, я не имею окончательного решения. Я только понимаю, что двоевластия в стране быть не должно. Глава государства есть глава государства", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что уже накоплен опыт проведения всебелорусских народных собраний и его нужно использовать, в том числе и при определении численного состава этого органа в обновленной Конституции. Например, в предыдущих собрания участвовали, как правило, около 2,5-3 тыс. человек. А сейчас предлагается закрепить в Основном законе его состав из порядка 500 человек, что по численности немногим превышает состав парламента. "Сегодня мы хотим Всебелорусское народное собрание сократить до 500 человек. Если посмотреть с этой позиции, это правильно? Наверное, не очень. Тем более это же не постоянно работающий орган", - высказал свою точку зрения Президент.

Он также обратил внимание на периодичность проведения ВНС, которую планируется прописать в Конституции или в законах. "Если это будет конституционный орган, конечно, это не один раз в 5 лет", - считает белорусский лидер. По его словам, раз в пять лет нужно будет проводить основное фундаментальное собрание, где будут определены перспективы на пятилетку. Причем практика формирования пятилетних планов себя оправдала и сейчас ее используют многие государства, даже те, кто раньше был скептически настроен, называя это советским наследием.

"Там должны идти дебаты, определяться фундаментальные вещи. И постоянно действующие органы власти от Президента до местных исполкомов, органов власти, которые принимают решения, должны свято придерживаться этого пути", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что решения, принятые на ВНС, должны "железобетонно выполняться" и это нужно закрепить в проекте Основного закона. "Если мы определили социальные какие-то вопросы - все. Ни Президент, никто не может от этого отойти. Вот это фундаментальные решения пятилеток", - сказал он.

Глава государства предположил, что целесообразно также проводить ежегодные ВНС, "чтобы проконтролировать ситуацию, как выполняются пятилетние решения, как действуют органы власти".

"А вдруг возникнет чрезвычайная ситуация… На западных границах, не дай бог (сейчас очень актуально), еще важнее - на южных границах? Мир меняется и, может, нам придется решать эти вопросы", - отметил белорусский лидер.

"Каждый должен заниматься своим делом. Никто не должен давить на Президента, "подмять" Президента под себя - этого быть не должно", - подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко также отреагировал на разговоры о том, что он якобы может занять пост председателя ВНС и в этом статусе определять, кто будет Президентом. По его словам, даже если он возглавит ВНС, то определяться с кандидатурой нового Президента будет только народ. "Как мы определим по Конституции - так будет избираться Президент", - подчеркнул белорусский лидер.

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