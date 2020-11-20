Лукашенко о последних сливах в Telegram-каналах: потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает, что на следующей неделе будут раскрыты подробности тех тем, которые муссируются в некоторых последних сливах в Telegram-каналах. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время посещения ОАО "Гомсельмаш", передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства был задан вопрос о попытках оппонентов через интернет всколыхнуть Беларусь. При этом затрагивают известных людей, распространяя различные фейки.

"Если ты намекаешь на последние сливы в Telegram-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня... Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что эти вбросы делаются специально в преддверии очередного воскресенья. "Вот сегодня этого парня хоронят. Они под это хотели собрать массу людей. Правда, надо отдать должное родственникам, сказали: нет, стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее, мы хотим его похоронить спокойно, по-христиански, - сказал глава государства. - Даже католики (он православный), чтобы затащить эту процессию в центр, в Красный костел предлагали. Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди. Там в семье сказали: не лезьте, дайте нам разобраться. Идет жуткое давление. Под это они хотели собрать людей".

"Не получилось, семья отказалась. А как? Надо что-то вбросить. Вбросили. Здесь стоп до следующей недели. Все будет доложено вам в лучшем виде - что произошло, как произошло, кто это организовывал и так далее. На ваше удивление, будет интересно", - добавил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что еще в вузе изучал труды Карла Маркса и всю жизнь пользуется одной из его фраз. "Он всегда говорил, предупреждал людей (у нас пошла поговорка "доверяй, но проверяй"): ты прочитал, подвергай все сомнению. Что бы ты ни делал в жизни. Даже если это абсолютно очевидно, подвергни это сомнению, продумай еще раз, проревизируй десятки раз - не будешь ошибаться. Подвергайте все сомнению. Не торопитесь никогда", - призвал белорусский лидер.

Говоря о событиях в Беларуси и вокруг нее, Александр Лукашенко подчеркнул, что "нас сейчас терзают". "Начали с "блицкрига", цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной - это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей. Что будем делать потом?" - обратил внимание Александр Лукашенко.

Он заявил, что в данный период против страны работают мощнейшие спецслужбы мира. "США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - сказал Президент.

Глава государства также отметил, что, в первую очередь используя интернет, современные технологии, качают всю планету. "Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами, - констатировал Александр Лукашенко. - Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!"

"Поэтому потерпите немножко, пройдут выходные - мы вам доложим и по одному, и по второму вопросу", - резюмировал белорусский лидер.-0-

Александр Лукашенко