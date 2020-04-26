Лукашенко о пострадавших от Чернобыля районах: на этой земле можно жить, и мы будем жить

26 апреля, Наровлянский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, можно и нужно жить, реабилитировать эти территории. Об этом он заявил сегодня во время общения с жителями Наровлянского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное - мы здесь будем жить", - подчеркнул белорусский лидер.

"Пришло время очень активно осваивать этот край", - подчеркнул Президент.

Он напомнил о своем предложении, чтобы в Брагинском, Наровлянском и Хойникском районах подумать о создании многопрофильных объединений - холдингов, включающих сельхознаправление, лесопиление, заготовку, возможно, еще что-то. "Это перспектива. Мы подумаем. И до конца года примем решение", - сказал Александр Лукашенко.

"Нам надо сконцентрировать те средства, которые у нас есть по чернобыльской линии", - заявил глава государства.

Он заверил, что деньги найдутся, особенно под выгодные производственные проекты. Главное, подчеркнул Президент, чтобы не было расхлябанности.

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