Лукашенко о пострадавших от Чернобыля районах: на этой земле можно жить, и мы будем жить

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 26 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:31 "Беларусь 3" готовит тематический эфир к 1 Мая Общество
13:20 В Беларуси выздоровели и выписаны 1695 пациентов с COVID-19 Общество
13:16 Лукашенко подарили картину с изображением знаменитой усадьбы Горваттов в Наровле Президент
12:32 Купаловский театр представил онлайн-версию своего журнала Культура
12:16 В Минске за сутки из-за короткого замыкания произошло два пожара Происшествия
12:01 Лукашенко обращает внимание на восстановление и поддержание мелиорированных земель Президент
11:50 Лукашенко об эпидситуации: заболел - немедленно к врачу, все надо делать вовремя Президент
11:46 Лукашенко: надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет пандемия Президент
11:46 В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии Регионы
11:34 Лукашенко о пострадавших от Чернобыля районах: на этой земле можно жить, и мы будем жить Президент
11:33 Внедорожник вылетел в кювет в Полоцком районе Происшествия
11:28 Лукашенко возложил цветы к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета Президент
11:21 Италия с 4 мая снимет часть ограничений на передвижение В мире
11:10 Белорусская диаспора в Польше и других странах ЕС закупила для Беларуси медтовары Общество
11:00 Гандболисты "Барселоны", "ПСЖ", "Веспрема" и "Киля" сыграют в "Финале четырех" Лиги чемпионов Спорт
10:46 Стационарный тепловизор установили в пункте пропуска "Козловичи" Регионы
10:40 Лукашенко поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах Президент
10:25 "Иного не дано" - Лукашенко требует от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки Президент
10:16 До +17°С ожидается в Беларуси 27 апреля Общество
10:03 На западе Колумбии сошел оползень, погибли три человека В мире
09:47 Лукашенко в годовщину Чернобыльской катастрофы посетит Наровлянский район Президент
09:30 В Японии произошло землетрясение В мире
09:30 РНПЦ спорта помогает в борьбе с коронавирусом Общество
09:27 РЕПОРТАЖ: Большая любовь - малой родине Регионы
09:22 Радиационная обстановка на сельхозземлях Беларуси значительно улучшилась - Минсельхозпрод Общество
01:05 В Испании со 2 мая могут разрешить гражданам заниматься спортом на улице В мире
00:50 Количество людей, инфицированных коронавирусом, в мире выросло за сутки более чем на 93 тыс. В мире
00:26 Грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании "Трансавиаэкспорт" с медицинским грузом приземлился в Минске Общество
25.04.20
25.04.20 23:32 В Оренбургской области утечка газа на заводе привела к гибели троих рабочих В мире
25.04.20 22:39 Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" выставили на аукцион клюшки Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Президент
26 апреля 2020, 11:34

Лукашенко о пострадавших от Чернобыля районах: на этой земле можно жить, и мы будем жить

Новости темы " Рабочие поездки Президента"
Лукашенко подарили картину с изображением знаменитой усадьбы Горваттов в Наровле
Лукашенко обращает внимание на восстановление и поддержание мелиорированных земель

26 апреля, Наровлянский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, можно и нужно жить, реабилитировать эти территории. Об этом он заявил сегодня во время общения с жителями Наровлянского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное - мы здесь будем жить", - подчеркнул белорусский лидер.

"Пришло время очень активно осваивать этот край", - подчеркнул Президент.

Он напомнил о своем предложении, чтобы в Брагинском, Наровлянском и Хойникском районах подумать о создании многопрофильных объединений - холдингов, включающих сельхознаправление, лесопиление, заготовку, возможно, еще что-то. "Это перспектива. Мы подумаем. И до конца года примем решение", - сказал Александр Лукашенко.

"Нам надо сконцентрировать те средства, которые у нас есть по чернобыльской линии", - заявил глава государства.

Он заверил, что деньги найдутся, особенно под выгодные производственные проекты. Главное, подчеркнул Президент, чтобы не было расхлябанности.

/Будет дополнено/.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область Лукашенко Наровля посещения Чернобыль
Новости рубрики Президент
Лукашенко подарили картину с изображением знаменитой усадьбы Горваттов в Наровле
Лукашенко обращает внимание на восстановление и поддержание мелиорированных земель
Лукашенко об эпидситуации: заболел - немедленно к врачу, все надо делать вовремя
Лукашенко: надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет пандемия
Александр Лукашенко Лукашенко возложил цветы к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета
Лукашенко поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах
Главное
"Иного не дано" - Лукашенко требует от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки
Лукашенко рассказал, когда может состояться послание Президента и почему оно было отложено
В Беларуси выздоровели и выписаны 1695 пациентов с COVID-19
Важно сохранять субботники как проверенную жизнью традицию - Кочанова
Топ-новости
Лукашенко о пострадавших от Чернобыля районах: на этой земле можно жить, и мы будем жить
Лукашенко рассказал о планах поставить в минские поликлиники компьютерные томографы, помочь может Гуцериев
Грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании "Трансавиаэкспорт" с медицинским грузом приземлился в Минске
В субботнике приняли участие около 2,3 млн белорусов, перечислено Br8,7 млн
РЕПОРТАЖ: Большая любовь - малой родине
Сергеенко: на субботнике обустраиваем прекрасное место отдыха для минчан и гостей столицы
Белорусская диаспора в Польше и других странах ЕС закупила для Беларуси медтовары
В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии
Врачи Витебска и области написали открытое письмо благодарности госорганам, компаниям и организациям
Размеры бюджета прожиточного минимума изменяются с 1 мая
Любые изменения учебного процесса должны быть в пользу учеников и учителей - Карпенко
Топливо на АЗС в Беларуси с 26 апреля дешевеет на 1 копейку
Сеть АЗС "Газпромнефть" в Беларуси запустила акцию "Drive Cafe. Вкусно как дома" для сотрудников скорой помощи
Госкомимущество пояснило новшества по арендной плате
Медики призывают белорусов воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.