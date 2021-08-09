Лукашенко о предательстве: не то чтобы я привык к этому, но смирился

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста во время во время "Большого разговора с Президентом", рассказал о своем отношении к тем людям, которые его предали, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меня много-много раз предавали. И можно сказать, не то чтобы я привык к этому, но я смирился. Я, как человек опытный, понял, что такова жизнь: тебя предавали и могут еще не один раз предать", - с сожалением констатировал белорусский лидер.

В этой связи Александр Лукашенко рассказал о персоналиях Павла Латушко и Валерия Цепкало, которые сделали карьеру как госслужащие, а впоследствии предали интересы страны.

"Я знал все его недостатки, вплоть до того, что ему скоро печень надо менять, - сказал Президент о Латушко, вспоминая, как принималось решение о его возвращении в Минск с должности посла. - Я как чувствовал, сказал ему: не дай бог ты предашь… Какое-то ощущение было, что он с гнильцой".

Относительно Цепкало глава государства указал на его связи с российскими спецслужбами в период, когда Федеральную службу контрразведки возглавлял Сергей Степашин. После того как Цепкало закончил МГИМО в Москве, его еще в 90-е годы внедрили в штаб к Шушкевичу, который тогда участвовал в выборах. "Но когда они увидели, что нет Шушкевича, поздняков, что это национальное крыло отвалилось, остался Лукашенко, он первым идет… В это время (первые выборы) Цепкало попадает к Лукашенко. Я потом только узнал, что Степашин его подбросил в лагерь Лукашенко. Они меня не знали вообще, но видели, что я могу стать Президентом, надо в этом лагере иметь своего человека. Кебич мне подсунул Федуту, а Степашин - этого", - рассказал белорусский лидер.

Потом Президент поручил Цепкало, совмещая должность помощника Президента и главы Администрации ПВТ, заниматься продвижением IT-технологий, помогая в этой деятельности Владимиру Семашко, который был главным, кто отвечал за формирование законодательной базы для развития IT-индустрии в Беларуси. "А потом - коррупция, он начал лично заниматься многими вопросами, но мы его спокойно отвели (в сторону. - Прим. БЕЛТА). Поблагодарил бы, что в тюрьму не попал. Но он выбрал этот путь".

"Обидно, Александр Григорьевич?" - спросил журналист Константин Придыбайло.

"Костя, скажи, пожалуйста, а тебе было бы не обидно?" - уточнил Президент.

"Мне - обидно", - ответил журналист.

"И мне обидно, но не трагично", - парировал глава государства.-0-