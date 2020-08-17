Лукашенко о предприятиях: "плохой" Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на МЗКТ высказался о призывах к забастовкам на предприятиях, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко

Главе государства доложили, что в целом заводы работают. "Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек. - Прим. БЕЛТА) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - сказал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

"Не под давлением и не через улицу" - Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции Президент напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривает перераспределение властных полномочий. "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - подчеркнул он.