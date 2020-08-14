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14 августа 2020, 11:27

Лукашенко о призывах к забастовкам на предприятиях: если остановимся, никогда не раскрутим свое производство

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал попытки раскачивания трудовых коллективов в стране и предупредил, что забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий. Об этом он заявил сегодня на совещании по работе стройотрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - отметил глава государства в начале совещания.

Александр Лукашенко констатировал, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы. "Вы это хорошо знаете, чувствуете. Конечно, трудовые коллективы - это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но, тем не менее, пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим", - отметил Президент.

О возможных последствиях забастовок глава государства рассказал на конкретных примерах. В случае с "Беларуськалием", если остановить это нормально работающее предприятие на несколько дней, то это будет на руку основным конкурентам в России и Канаде. "Если они забастуют на два дня, то конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", - сказал Александр Лукашенко.

Аналогично и в отношении работы машиностроительных предприятий, таких как МТЗ, МАЗ и другие. "Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией. "И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте".

"Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу", - отметил глава государства.

"Людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?" - заметил Александр Лукашенко.

"С такой позиции надо подходить к людям, в том числе в строительной отрасли. Потому что строители - это продвинутый, боевитый народ. Но им надо открывать глаза, что будет потом. У нас строители постоянно были в болоте. Мы их вытаскивали, уже в который раз, за уши. Заказы появились, работа появилась, прирост появился производства - работайте", - резюмировал Президент.-0-

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