Лукашенко о проблематике в отношениях с Россией: не катастрофические проблемы, мы их решим

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в белорусско-российских отношениях удастся решить имеющиеся проблемы. Об этом он заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

Учитывая, что буквально перед встречей с министром Александр Лукашенко пообщался по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, Сергей Лавров начал со слов: "Я привет не передаю вам от Владимира Владимировича".

Сергей Лавров и Александр Лукашенко

"Это я вам хочу передать (смеется. - Прим. БЕЛТА), - ответил Президент. - Я только что с ним разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда".

"Искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед", - отметил Сергей Лавров.

"Совершенно верно, - согласился Александр Лукашенко. - Так мы и рассматриваем наши отношения. Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. Это и пандемия (она обострила многие проблемы), и на международном уровне (вы это лучше меня чувствуете и понимаете). И у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию. У нас - президентские выборы. Поэтому действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас".

"Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы", - уверен белорусский лидер.

"Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами (цитата) и ухудшить наши отношения, это не получится. Я с ним (Владимиром Путиным. - Прим. БЕЛТА) абсолютно согласен. Если кто-то на это рассчитывает, этого не будет точно", - продолжил глава государства.

Он выразил уверенность, что удастся преодолеть целый ряд пандемий, включая инфопандемию, экономическую, политическую, нефтяную, газовую пандемии. "Все это мы преодолеем. Это в наших силах. Мы обсуждали проблемы пандемии. И я вижу, как в России стабилизируется ситуация с лечением людей. Он мне предложил новое лекарство, которое апробировано в Российской Федерации и эффективность показало. Мы, правда, японским аналогом пользуемся, но у вас оно усовершенствовано", - рассказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что уже поручил Минздраву осуществить поставки из России этих лекарств и попробовать в лечении. "Он (препарат. - Прим. БЕЛТА) эффективность свою показал даже на больших чиновниках в России. Мы попробуем его тоже. Хотя ситуация терпимая. Думаю, что мы справимся. Вместе - тем более", - добавил Президент.

В свою очередь Сергей Лавров отметил, что его визит в Беларусь планировался еще месяц назад, но санитарная обстановка внесла свои коррективы. "Признателен за прием и сотрудничество, которое нашими внешнеполитическими ведомствами осуществляется на основании одобряемого вами и Президентом России плана. Сегодня посмотрим, какие у нас здесь есть достижения. Работа слаженно идет по всем направлениям, во всех международных организациях", - сказал министр.

Он также отметил, что сегодня с согласия двух президентов будет подписано межправительственное соглашение о взаимном признании виз, что будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, которые посещают Россию и Беларусь, представителей бизнеса, дипломатов, которые одновременно аккредитованы в Москве и Минске. "Думаю, что это будет очень хорошо воспринято и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства", - подчеркнул Сергей Лавров.-0-