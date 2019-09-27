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27 сентября 2019, 10:33

Лукашенко о производителе косметики "Витэкс": образец того бизнеса, который нужен в Беларуси

Александр Лукашенко во время посещения предприятия
Александр Лукашенко во время посещения предприятия

27 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил сегодня в Минске косметическое производство ЗАО "Витекс" и дал высокую оценку развитию компании, которая кроме основной деятельности успешно занимается еще и сельхозпроизводством, передает корреспондент БЕЛТА.

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"Всю импортную (продукцию. - Прим. БЕЛТА) повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортными средствами. - Прим. БЕЛТА). Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать", - сказал глава государства.

"Это образец того бизнеса, который надо иметь в Беларуси. У него на земле (сельхозпроизводство. - Прим. БЕЛТА), у него основное производство. В Беларуси именно таким образом и надо действовать. Надо многопрофильное иметь производство. Тем более у нас это можно", - сказал глава государства.

Александру Лукашенко подробно доложили о производственной деятельности и перспективах развития ЗАО "Витэкс" и СП "Белита" ООО. Президент ознакомился с процессом производства косметической продукции, ее ассортиментом.

Показатели работы предприятия заслуживают высокой оценки. Средняя заработная плата работников на основном производстве в Минске превышает Br1,9 тыс., а на аграрном производстве в деревне Теплень она составляет Br940. На экспорт в прошлом году было поставлено продукции на сумму $45 млн. Ежегодно возрастают объемы производства, в прошлом году - на 7%, расширяются производственные мощности. На предприятии в Минске работают 830 человек, в филиале в Узденском районе - 220, но в следующем году будут дополнительно созданы рабочие места - число работников увеличится до 500, в аграрном секторе заняты более 100 человек.

Сельхозпредприятие в деревне Теплень, которое в свое время являлось убыточным и было передано ЗАО "Витэкс", под грамотным управлением заняло лидирующие позиции в регионе. Например, по надоям молока показатели у него на уровне лучших ферм страны - более 10 т на одну корову. Заложен яблочный сад, из урожая которого изготавливают соки и чипсы. Налажено производство экстрактов трав, есть пчелопасека. Вместе с производством в поселке развивается и социальная сфера. Построено жилье для работников, объекты инфраструктуры.

"Молодцы, предприятие одно из лучших у вас, - похвалил Президент. - Вы уже на крепком фундаменте. Знаете, что и как делать. Я часто вас в пример привожу".

"Нужен результат. Взял убыточное хозяйство - сегодня сам радуется", - добавил глава государства. Как пояснил генеральный директор ЗАО "Витэкс" Виктор Терещенко, наладить стабильную работу сельскохозяйственного предприятия помог в том числе опыт Израиля, где побывал руководитель и перенял некоторые технологии.

Александр Лукашенко подчеркнул, что решение о передаче отстающих хозяйств под управление частного бизнеса, принятое 15 лет назад, было верным и сейчас это очевидный факт. "Из тех хозяйств, которые мы когда-то закрепили (волна была), только четыре забрали обратно. А так частники хорошо распорядились этими хозяйствами", - сказал он. Таких хозяйств под управлением столичных частных структур насчитывается около 30. Президент считает, что успешный опыт развития аграрного производства ЗАО "Витэкс" следует перенимать и другим организациям, которые имеют подшефные хозяйства. "Возьми за пример, - сказал глава государства, обращаясь к председателю Мингорисполкома. - И заставить всех так работать, как у него".

Президент также потребовал в ближайшее время решить вопрос с оперативным отводом земель для развивающихся сельхозпредприятий. По словам руководителя ЗАО "Витэкс", эта процедура сейчас слишком длительная. "Надоело уже слушать эти претензии, - ответил на это глава государства. - Управляемая страна, а мы не можем решить этот вопрос. Если земля не сельхозназначения, то чего телепаться?". Он поручил разобраться в ситуации и поставить облисполкомы в такие рамки, чтобы они не могли затягивать процесс отвода на срок больше одного месяца.

Речь шла и о том, чтобы обеспечить возможность продавать на одной площадке продукты питания и косметические средства, если они в закрытой упаковке. Например, в магазинах сети "Витэкс" контролирующие органы делают замечания из-за наличия на прилавках косметики и соков собственного производства. "Это бардак полный. Мы уже об этом говорили, наводя порядок на производстве. Чем тюбик с пастой отличается от стеклянной или другой тары?" - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что приехал специально для того, чтобы посмотреть производство и сделать для себя определенные выводы. "Я тебя в пример всегда привожу как хорошего бизнесмена. Молодец. Люди у тебя очень довольны, особенно отношением", - сказал он, обращаясь к Виктору Терещенко. Президент в этой связи особо подчеркнул роль руководителя и важность решения кадровых вопросов на перспективу. "Я вот на него (руководителя предприятия. - Прим. БЕЛТА) смотрю - сейчас все кричат: "реформа, давай, разгоняй, дели...". Вот, образно говоря, его не будет, кто заменит, чтобы было так хорошо? Не надо кричать, что вот сейчас мы тут все разделим, сломаем и проведем радикальную реформу", - отметил он.

Александр Лукашенко вместе с тем поручил дополнительно поработать над устранением некоторых барьеров, убрать излишний бюрократизм. "Надо снять эти барьеры. Ну что такое - согласовывать месяцами отвод земли. По стране разберитесь", - сказал он.

ЗАО "Витэкс" и СП "Белита" ООО - первые косметические предприятия в Беларуси. На них создан полный цикл производства косметической продукции - от разработки рецептуры до реализации через собственную товаропроводящую сеть.

Вместе с торговыми домами и региональными представительствами предприятия выступают на косметическом рынке как одна большая сеть. В настоящее время продукция поставляется более чем в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых Германия, Польша, Великобритания, Греция, Болгария, Словакия, Италия, Кипр, Чехия, Сербия, страны Балтии. В 2018 году освоены новые рынки: Канада, Пакистан, Бахрейн. В текущем году появились новые регионы, где впервые была представлена продукция "Витэкс": Вьетнам, Палестина, Афганистан. Ведутся переговоры с Турцией, Нигерией, Коста-Рикой.

Экспорт составляет 59% в общем объеме поставок. Торговая сеть насчитывает более 600 магазинов, отделов и секций. Предприятия предлагают потребителям более 2 тыс. видов косметической продукции.

В 2004 году ЗАО "Витэкс" стало собственником убыточного хозяйства в Узденском районе, и на его базе был создан сельскохозяйственный филиал предприятия. В настоящее время СХК ЗАО "Витэкс" является одним из лидеров среди хозяйств всей Минской области. По различным показателям молочной продуктивности хозяйство неоднократно признавалось лучшим в Беларуси.-0-

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