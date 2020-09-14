Лукашенко о протестах в Минске: пока красные линии никто не нарушал

14 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на переговорах в Сочи с Президентом России Владимиром Путиным высказался насчет периодически проходящих в стране, и особенно в белорусской столице, протестах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю на то: у нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье общий марш. В обычные (будние. - Прим. БЕЛТА) дни страна живет обычной жизнью. Да и в субботу и воскресенье. Часть Минска мы освобождаем для того, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись", - рассказал Александр Лукашенко.

"Но главное, я это постоянно говорю, - не переходить черту. Есть красная линия (вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне, вам пришлось эти линии чертить по Чечне прежде всего, когда вы стали еще совсем молодым Президентом). Не дай бог, конечно, это в Беларуси. Но тем не менее есть определенные красные линии, которые никто не имеет права переходить. Пока эти красные линии никто не нарушал", - добавил Президент.-0-