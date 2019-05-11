Лукашенко о проведении II Европейских игр: мы должны показать свое лицо

11 мая, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Во время проведения II Европейских игр Беларуси нужно показать свое лицо. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Студенческой деревни, где разместятся участники предстоящих состязаний, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложили о готовности комплекса к II Европейским играм, затем Президент ознакомился с порядком размещения и проживания участников соревнований, организацией питания спортсменов. Одним из главных требований Президента было максимальное использование отечественной продукции для организации питания и проживания делегаций игр. Александр Лукашенко также обратил внимание на необходимость эффективного использования всех объектов, построенных для II Европейских игр, после их окончания.

Комплекс "Студенческая деревня" состоит из девяти общежитий вместимостью более 9,8 тыс. мест. Во время II Европейских игр он будет использоваться в качестве Деревни спортсменов. Здесь разместятся официальные спортивные делегации - всего около 6 тыс. человек.

Уже решены все организационные вопросы подготовки Деревни спортсменов, введены в эксплуатацию новые общежития, завершается благоустройство территории и реконструкция физкультурно-спортивных объектов. К работе в Деревне спортсменов привлекут около 700 волонтеров.

Уже с 13 мая доступ на территорию комплекса будет ограничен. Открытие деревни спортсменов и начало заселения делегаций намечено на 15 июня.-0-

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