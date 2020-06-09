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Президент
09 июня 2020, 10:45

Лукашенко о проведении избирательной кампании: демократия демократией, но беспредела быть не должно

Во время совещания
Во время совещания
Новости темы "Подготовка и проведение выборов Президента Беларуси"
"Где деньги, которые мошенническим образом получил" - Лукашенко адресовал вопрос одному из потенциальных кандидатов
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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности - сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства (которые, кстати, нас поучали демократии) обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности - сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют Конституция и закон", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

По словам главы государства, для обсуждения на совещание вынесены многие вопросы, но основное внимание будет уделено проведению избирательной кампании и выборов Президента Беларуси. "Всего три недели как стартовала эта избирательная кампания, но уже сегодня мы видим, что далеко не все кандидаты в кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно. Кругом нарушения законодательства, более того, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти. Есть и такие, кто считает, что для достижения цели все средства хороши, - заметил Александр Лукашенко. - То, что в борьбе за симпатии населения они используют исключительно популистские лозунги и ничем не подкрепленные обещания, - это пусть разбираются сами люди. Они проанализируют, сделают соответствующие выводы. Народ разберется".

Президент обратил внимание на недопустимость превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия с нарушением всех мыслимых и немыслимых законов и норм морали. "Допустить нарушения закона нельзя: потом нам придется за это очень дорого заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон. Он должен быть безукоризненно соблюден", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко потребовал привлекать к ответственности и за факты агрессивных действий по отношению к представителям органов правопорядка. По его словам, угрозы поступают не только людям в погонах. "Угрозы сегодня сыплются со всех сторон: в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, в адрес их семей. Со всех сторон угрозы. Это что такое? Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета, министра внутренних дел, обратить на это самое серьезное внимание. Если идут угрозы - это уголовное нарушение, которое преследуется по уголовному праву", - обратил внимание Президент.

Он отметил, что все события развиваются по заранее продуманному сценарию, причем их участники - всего лишь исполнители, у которых есть хозяева с деньгами. "Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: "як Лукашенка адкажа"? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете", - предупредил глава государства.

По мнению Александра Лукашенко, это так называемые современные предвыборные технологии, которые зачастую не отличаются чистоплотностью. "Мы это уже проходили. Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве, - подчеркнул белорусский лидер. - Для этого надо четко понимать, на что готовы пойти отдельные кандидаты в кандидаты для достижения своей цели. Какие ресурсы они задействуют для повышения своего рейтинга. Не создаст ли это дополнительные угрозы?"

Президент поинтересовался у участников совещания, как они оценивают складывающуюся обстановку и какие у них есть предложения по укреплению стабильности "с учетом вероятности обострения ситуации на любом этапе избирательного процесса". "Нашим людям не следует излишне напрягаться и переживать. Мы должны обеспечить каждому человеку возможность спокойно ходить по своей земле, а родителям, как это всегда было во всех наших городах, - спокойно не просто ходить по земле, а с маленькими детишками за руку в любое время суток, и гордиться своей страной. Страна должна быть спокойной, не глядя ни на какие острые ситуации. Это главное, что отличает нас от других. В этом суть нашего островка безопасности. И это мы должны сохранить, чего бы нам это ни стоило", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

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