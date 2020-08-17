Лукашенко о провоцировании силовиков: нужен был повод для того, чтобы вы кричали "Уходи!"

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что на провокации и нарушение общественного порядка будет соответствующий ответ. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с работниками МЗКТ, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что многие задержанные участники массовых беспорядков целенаправленно планировали и предпринимали такие действия, причем еще в день выборов, до закрытия участков для голосования. Многие из них, как выяснилось, были в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств.

"Я понимаю, что многие напряжены ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Отвечаю вам и на этот вопрос. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали: "Уходи!" Хороший повод. Хотя не без того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом. Не без того, что кто-то попал под эту раздачу", - заявил Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что силовые действия стали следствием провокаций со стороны некоторых участников уличных беспорядков, а одному из правоохранителей вообще сломали позвоночник. "На провокации будем отвечать соответствующим образом, - подчеркнул белорусский лидер. - Успокойтесь. Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их. Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети".

"Не хотите насилия, не провоцируйте. Вы поймите: они (правоохранители. - Прим. БЕЛТА) должны порядок навести", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что действующая власть не заинтересована в дестабилизации обстановки в стране, это было инициировано другими лицами. "Ситуацию не я создал. Мне зачем эта ситуация? Не нужна. Ее создали. Почему омоновцы оказались на улице? Им что, захотелось? Нет. Их вывели туда навести порядок", - отметил глава государства.

По его словам, силы правопорядка направлены для обеспечения безопасности. "Не в политике дело - в безопасности, - подчеркнул Президент. - Мы пытаемся не поддаваться на провокации".-0-