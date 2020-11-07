Лукашенко о пустующих деревнях: надо эти участки продать людям за копейки

7 ноября, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил пустующие участки в белорусских деревнях продавать гражданам за символическую цену. Об этом глава государства заявил сегодня​ ознакомления с развитием Островецкого района и Гродненской области при посещении БелАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас море хороших хуторов, деревенек. И в этих деревеньках много пустующих усадеб. Надо эти пустующие усадьбы, неухоженные участки (а их тысячи гектаров по стране) раздать людям за копейки. Чтобы заплатили, но немного. Чтобы в деревне кто-то дачу построил, кто-то для детей, для стариков", - сказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, позитивные стороны наличия собственного участка за пределами больших городов многие оценили во время пандемии коронавирусной инфекции.

Как отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, раньше развитие индивидуального домостроения на хуторах, в сельской местности затрудняло отсутствие коммуникаций и трудности с отоплением. С вводом АЭС и появлением специального тарифа на отопление, используемое для нужд отопления, этот процесс будет активизирован. Губернатор также рассказал, что в Скиделе строятся несколько экспериментальных коттеджей на электроотоплении, чтобы оценить последующие эксплуатационные расходы и продемонстрировать людям, чтобы они не боялись строить.-0-