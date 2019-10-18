Лукашенко о рабочем графике президента: как белка в колесе

18 октября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопросы студентов и слушателей Академии управления при Президенте Беларуси, рассказал подробности своего графика работы, передает корреспондент БЕЛТА.

У главы государства поинтересовались, как он успевает переделать такое огромное количество дел и бывают ли у него свободные, выходные дни. "В принципе могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык, к примеру. Но заранее, чтобы у меня мероприятий не было, - рассказал Александр Лукашенко. - Поэтому не надо думать, что Президент сидит с утра до ночи и ночь не спит, бумаги ворошит, а потом ректора академии принимает, главу Администрации, потом кадровый день и так далее. Вся жизнь моя (думаю, и других президентов) - как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится - куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык".

Деятельность Президента предполагает постоянную вовлеченность в государственные дела. "Я действительно человек абсолютно несвободный и занятой. Это факт, - сказал Александр Лукашенко. - Да, я повязан мероприятиями. Я не могу отлучиться еще и потому, что по конституции у нас нет вице-президента, которому я могу передать полномочия. Даже если беру 3-4 дня, неделю, так называемый отпуск, это не отпуск, я просто не провожу публичных мероприятий".-0-