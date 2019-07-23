Лукашенко о работе губернатора Могилевской области: вы все-таки добьетесь перелома

23 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушав доклад губернатора Могилевской области Леонида Зайца на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая, позитивно оценил предпринимаемые им меры в аграрной сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

"Те договоренности, которые у нас с вами достигнуты, выдерживаете. Вы слово в слово доложили о том, о чем мы с вами договаривались. Это свидетельствует о том, что вы все-таки добьетесь перелома в Могилевской области, - считает глава государства. - Главное, что вы понимаете, что надо делать. То, что вы нашли людей (губернатор рассказал о решении проблем с кадрами. - Прим. БЕЛТА), - хорошо. В Могилевской области всегда было нелегко с кадрами. Просто надо найти этих людей, которые хотят и умеют работать, хорошо им заплатить".

"Проблемы всегда были, есть и будут. Но у нас люди на селе не отучились работать", - заметил глава государства

Александр Лукашенко подчеркнул, что аграрии всех регионов в своей деятельности должны учитывать происходящие изменения климата: "Нельзя работать традиционно, как мы 20-30 лет назад работали. А у нас эта инерция еще сохраняется".

Президент также поручил обратить более пристальное внимание на экспериментальные поля по выращиванию зерновых культур и шире распространять имеющийся передовой опыт.-0-

Фото Могилевского облисполкома