Лукашенко о работе в условиях санкций: надо шевелиться, мы должны выстоять

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в условиях санкционной политики коллективного Запада нужно активнее работать и искать различные пути преодоления тех или иных трудностей, а не пенять на санкции. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тот, кто с этим работает, спокойно нашли пути и работают, - сказал Президент. - Да, будут нюансы, будут и проблемы. Но надо шевелиться. Мы должны выстоять".

По словам Александра Лукашенко, надо искать пути выживания, и не просто выживания, а движения вперед в этой ситуации. "Это мое жесткое требование к вам. Поэтому вычленяйте те вопросы, которые болезненны для нас на Витебщине, и решайте. Не будете решать - ко мне и в правительство не ходите, мы вас больше поддерживать не будем. Потому что те огромные ресурсы, которые по моему решению были направлены в Витебскую область, начиная от деревни и заканчивая НПЗ и другими, таких ресурсов я не направлял ни в одну область. И я жду от вас отдачи, как бы ни было тяжело", - заявил белорусский лидер.

"Оправдания не принимаются. Санкции санкциями, а нам надо жить и быть аккуратными", - добавил глава государства.-0-