Лукашенко о расследовании фактов геноцида белорусского народа: эта тема не просто должна звучать

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей встречи с генеральным прокурором Беларуси Андреем Шведом обсудил тему расследования фактов геноцида белорусского народа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я понимаю, что расследование только приобрело такие масштабы нужные. Геноцид советских людей на территории Беларуси - эта тема не просто должна звучать. Наше поколение в конце концов должно показать, что происходило в середине прошлого века, в годы Великой Отечественной войны, - сказал Президент. - Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить. Но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы родственники. И они хотят знать правду. Вообще весь мир должен знать правду, что происходило, особенно вот в этой ситуации, во время этой гибридной войны, которую против нас развязали".

"Совсем недавно один разумный человек сказал, что "Майн Кампф" (автобиографическая книга Адольфа Гитлера, название которой переводится как "Моя борьба". - Прим. БЕЛТА) в настоящее время остается актуальной. То есть как были они нацистами, так они и остались, только формы совершенно другие, - обратил внимание белорусский лидер. - Притом негодяи. На примере Литвы видно - они нас душат и требуют от нас, чтобы на последнем вздохе, образно говоря, мы их защищали".

"Поэтому нам успокаиваться ни в коем случае нельзя. И спасибо вам, что вы взяли эту тему для рассмотрения. Я получаю информацию, ваши ребята работают. Если нужна помощь, вы говорите", - добавил Александр Лукашенко.-0-

Андрей Швед

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