Лукашенко о расследовании фактов геноцида: думаю, мы на Беларуси не остановимся

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко просит российскую сторону подключиться к работе по расследованию фактов геноцида в годы Великой Отечественной войны. Об этом он заявил сегодня на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, что мы развернули очень серьезную работу по признанию геноцида белорусского, советского народа на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. По предложению генерального прокурора идет масштабная работа. Знаю, что когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу вас персонально попросить: если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе. Думаю, мы на Беларуси не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид", - заявил белорусский лидер.

"Мы должны в этом направлении работать, чтобы всем этим мерзким и пакостным показать, какую роль сыграл советский народ в годы Второй мировой, Великой Отечественной войн, защищая свой суверенитет, безопасность и права человека, свободы, как они любят сейчас говорить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Говоря в целом о сотрудничестве по линии генеральных прокуратур Беларуси и России, Президент обратил внимание, что оно всегда характеризовалось отсутствием проблем. "Жулья что у вас, что у нас достаточно. И в этом плане, как мне генеральный прокурор докладывает, никогда не было проблем в совместной борьбе. Я хочу заверить вас с нашей стороны: вы никогда не будете иметь проблем, как и не имели их. И тут даже не моя роль. Генеральный прокурор решит любые вопросы, связанные с борьбой с преступными деяниями и россиян на территории Беларуси, и белорусов на территории России. У нас здесь никаких проблем нет в связи с нашими договоренностями, соглашениями, вашими контактами. Все вопросы мы в состоянии решить. Я вас в этом еще раз заверяю", - сказал глава государства.

"Если будут какие-то проблемы или есть проблемы, вы откровенно говорите. Еще раз подчеркиваю: вы приехали к своим людям, у нас общие задачи и вместе мы их должны решать", - добавил Президент.

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Во время встречи