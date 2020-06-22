Лукашенко о развитии АПК: мы изменили крестьянский труд

22 июня, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Сельское хозяйство было и остается приоритетом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сельское хозяйство было и остается приоритетом. Спрос на продовольствие в мире будет только расти", - уверен белорусский лидер.

Он отметил: как бы ни развивали, например, высокие технологии, крестьянский труд будет востребован. Вместе с тем за прошедшие годы в стране сельское хозяйство было полностью модернизировано и перестроено, прежде всего в социальной сфере. "Мы изменили крестьянский труд - агрогородки, создание новой высокопроизводительной техники, что потребовало укрупнения сельхозпредприятий, мы создали сырьевые зоны. Может, не до конца их доработали. Думаю, что в ближайшие год-два мы это сделаем", - отметил Президент.

"Нашу сельхозпродукцию, наши продукты питания уважают во всем мире", - подчеркнул белорусский лидер. Он, в частности, отметил, что Китай готов больше потреблять белорусской сельхозпродукции, о чем недавно велась речь во время телефонного разговора с Председателем КНР Си Цзиньпином.-0-