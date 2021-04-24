Лукашенко о развитии чернобыльских территорий: надо четко понимать, где будут жить люди

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует четкого планирования и расчета в вопросе развития пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий. Об этом он заявил сегодня, посещая в Наровлянском районе Полесский радиационно-экологический заповедник.

Например, в Наровлянском районе кроме самого райцентра есть еще ряд населенных пунктов, в том числе агрогородков. Глава государства подчеркнул, что на перспективу важно понимать, где именно будут жить люди в этих регионах. Речь не только о Наровлянском, но и о Брагинском, Хойникском районах, других территориях.

Соответственно, вокруг крупных населенных пунктов и самих райцентров следует в первую очередь планировать развитие тех или иных видов направлений экономической деятельности, создание рабочих мест. Это не только сельское хозяйство, но и лесная отрасль, туризм, небольшие производства и другие сферы. Например, в регионе открываются новые месторождения полезных ископаемых.

На территории заповедника

"Должны быть крупные населенные пункты. Нужно четко представлять, где будут жить люди", - заявил глава государства.

Нынешнее положение дел и работу в данном направлении глава государства считает недостаточно удовлетворительными. "Мне кажется, мы так, от случая к случаю занимаемся этой зоной", - сказал Президент, ориентируя должностных лиц на достижение более значимых результатов.

Александр Лукашенко требует комплексного подхода и поручил все дополнительно продумать и прописать в соответствующей новой программе, аналогичной той, которая ранее была принята в отношении юго-востока Могилевской области. Особый акцент он сделал на развитии лесного хозяйства, включая лесовосстановление, лесозаготовку, переработку. "Надо здесь построить столько перерабатывающих предприятий, сколько надо. Исходить надо не с точки зрения рабочих мест, а эффективности. И по всем этим трем районам, особенно зоне, мы должны четко определиться", - отметил Президент.

"Надо в целом определиться, что мы здесь будем делать. Окончательно определиться, что и где будем создавать под инвестиционные проекты. Нельзя бросать эти земли", - подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что государство не бросило эти земли, многое сделано, но нужен больший результат.

Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно сделать максимум за текущую пятилетку. "Мы должны за счет юга Беларуси добавить в самой Беларуси. Это наш резерв, на который мы не обращали внимания. Пришло время и эти земли - однозначно определиться и поднять их. Если мы это не сделаем, нынешнее поколение, никто не сделает еще 35 лет", - сказал он.

В Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике на территории Наровлянского района Александр Лукашенко посетил бывший населенный пункт Тешков, где организована пчелиная пасека. Здесь благодаря грамотной организации работы удается получать нормативно-чистый мед даже в условиях радиоактивного загрязнения территории. Глава государства уверен, что это направление можно еще дополнительно развивать, есть большой неосвоенный потенциал. В завершение посещения пасеки Александр Лукашенко продегустировал местную продукцию.

Президент также пообщался с мастерами, которые занимаются народными промыслами - лозоплетением, соломоплетением, резьбой по дереву. Глава государства высказал нарекания в адрес чиновников, что в свое время государство хоть и дало возможности для развития ремесленничества, самозанятости, но нужно еще и продвигать соответствующую продукцию на рынках, стремиться коммерциализировать эти народные промыслы.

В Полесском радиационно-экологическом заповеднике Александр Лукашенко также посетил конеферму, ознакомился с организацией работы по разведению и выращиванию племенных лошадей. Главу государства заверили, что в целом это перспективное направление для этой местности, но есть некоторые особенности. В частности, нужно дополнительно изучить возможности для расширения кормовой базы.

Конеферма, которая находится в экспериментально-хозяйственной зоне заповедника

Александру Лукашенко доложили о социально-экономическом развитии Гомельской области и района. Так, темп роста валового регионального продукта в области за первый квартал текущего года составил 101,4%. Индекс производства за январь - март в промышленности - 111,6%. Идет снижение запасов готовой продукции на складах. В плюсе также внешняя торговля товарами. Общий объем за январь - февраль - почти $745 млн, прирост к аналогичному периоду 2020 года - $198,7 млн. Но отмечается снижение в сельском хозяйстве, имеется недостаток финансовых средств. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей рассказал, что делается для устранения имеющихся недостатков.

Президенту также доложили о выполнении поручений по развитию экспериментально-хозяйственной и заповедной зон заповедника, перспективах дальнейшего развития 30-километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС. Речь также шла о реализации мероприятий государственной программы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы, которая включает такие направления, как социальная защита населения, социально-экономическое развитие пострадавших регионов, радиационная защита и адресное применение защитных мер.

По итогам пяти визитов главы государства (в 1996, 1998, 2001, 2009 и 2017 годах) в заповеднике, согласно его поручениям, организованы следующие направления деятельности: деревозаготовка и деревопереработка, коневодство, пчеловодство, плодоводство, питомниководство, рыболовное хозяйство, туризм, охота. В экспериментальное использование введено 700 га угодий для производства кормов и выращивания сельскохозяйственных культур.

В целях развития туризма на территории заповедника разработано 7 информационно-экологических экскурсионных маршрутов для групповых и индивидуальных посещений (6 автомобильных и 1 водный).

Кроме того, в заповеднике ведется научная работа, она играет важную роль в сохранении биоразнообразия.-0-

Пасека

"Мы видим, что здесь можно жить и работать" - Лукашенко поручил сделать очередной шаг в развитии чернобыльских районов