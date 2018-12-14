Лукашенко о решении конфликта в Украине: пока не поздно, надо башку в руки взять и что-то сделать

14 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз призывает враждующие стороны к практическим шагам по решению конфликта на востоке Украины. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не хочу, чтобы старики гибли в Донбассе. Я знаю, что там происходит, лучше, чем сидящие здесь, и лучше, чем даже руководство России. Я знаю, что происходит. За что гибнут дети и старики, женщины? Ведь мужики там воюют где-то... Но дети чего гибнут, они в чем виноваты? - сказал глава государства. - Вот из чего исходит моя позиция. И нам ли - славянам - воевать здесь. Мы же на одно лицо, мы одни и те же люди. И я знаю украинцев. Я там служил, я там работал, ко мне люди с запада (Украины. - Прим. БЕЛТА) приезжали, работали. Они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах. Давно пора прекратить это, уже никто не смотрит".

Александр Лукашенко считает, что надо восстанавливать нормальные отношения, и это возможно. "Но чем дальше - тем хуже. Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там (в Украине. - Прим. БЕЛТА) будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести", - отметил Президент.

Глава белорусского государства не исключил, что впоследствии у таких "нацменов" может появиться и ракетное оружие. "Вас не удивляет, что в этот момент США выходят из договора об ограничении ракет малой и средней дальности. А теперь представьте на минутку, что у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас под Ростовом. Каково? Мы что, этого хотели? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и не кричать гвалтом, а что-то сделать, чтобы это прекратить", - заявил белорусский лидер.

Президент отметил, что без участия США никакая Европа, Меркель или Макрон проблему не решат. "Но мы втроем (Россия, Украина и Беларусь. - Прим. БЕЛТА) решить можем. Как это сделать? Надо сесть и подумать, но для этого надо отказаться от нападок. Может где-то что-то за скобки вывести, где-то что-то простить на этом этапе. Слушайте, немцам же простили - 30 миллионов погибли - почти забыли. Слава богу, этого еще в наших отношениях нет. Так давайте делать шаги в этом направлении", - призвал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что ранее предлагал конкретное участие в урегулировании конфликта, в том числе обеспечении безопасности на границе, организации выборов в соответствии с минскими соглашениями. Однако ни украинская сторона, ни российская на это не пошли.-0-